Camaquã Summit traz saúde, inovação e tecnologia para a Costa Doce

Camaquã vive, nestes dias 23 e 24 de outubro, um momento histórico. O Camaquã Summit, que movimenta a cidade e toda a região da Costa Doce, coloca a cidade no centro das discussões sobre inovação e desenvolvimento. Com saúde, tecnologia e negócios no coração da programação, o evento mostra que o futuro pode nascer de iniciativas locais e da colaboração entre diferentes setores.

Na fala de abertura, o deputado estadual Marcus Vinícius, presidente da Frente Parlamentar de Inovação da Assembleia Legislativa, contou que a ideia do evento nasceu de uma inspiração. Depois de participar do South Summit, em Porto Alegre, ele saiu decidido a levar aquele espírito de inovação para sua cidade. A partir daí, começou a trabalhar no projeto ao lado de Carla Roxo, presidente da ACIC Camaquã, que rapidamente abraçou a ideia. O plano foi então apresentado à secretária Simone Stülp, da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (SICT), que acolheu prontamente a proposta.

Dessa parceria entre poder público, iniciativa privada e governo estadual nasceu o que hoje se materializa como o Camaquã Summit — um evento que só se tornou realidade pela vontade e o empenho de muitos.

O evento trouxe já na primeira edição palestrantes de peso como o ex-jogador tetra campeão, ex-técnico da seleção brasileira e símbolo de liderança Dunga, um dos principais palestrantes do país Geraldo Rufino, Cristiano Santos, especialista em LinkedIn, Augusto Rocha, especialista em varejo, Bruna Abecia da Disney Brasil, entre outros.

O resultado impressiona: mais de 800 participantes circularam pelos dois dias de programação, entre jovens de escolas da região, empreendedores, startups, empresários e profissionais do mercado. O clima é de aprendizado e troca. De um lado, estudantes conhecem o ecossistema da inovação; de outro, empresas locais e visitantes discutem oportunidades concretas para transformar ideias em negócios.

Organizado pela Associação Comercial e Industrial de Camaquã (ACIC), o Summit reúne empresários, investidores, profissionais da saúde e empreendedores em dois dias de palestras, painéis e conexões. É a primeira vez que a cidade se coloca de forma tão clara no mapa da inovação, abrindo espaço para startups e novas ideias em um território tradicionalmente movido pelo agronegócio e pelo comércio. A escolha dos temas não é casual: saúde, tecnologia e negócios formam um tripé capaz de gerar impacto direto na vida das pessoas e, ao mesmo tempo, abrir novas frentes de crescimento econômico.

A curadoria do palco Saúde ficou a cargo do Grupo Mediare, responsável por selecionar conteúdos e palestrantes que conectam inovação e bem-estar em uma perspectiva prática e regional.

Nos corredores do evento, o que se vê é uma mistura de entusiasmo e curiosidade. Clínicas, hospitais e profissionais de saúde conhecem ferramentas digitais que prometem mais eficiência e menos burocracia. Jovens empreendedores apresentam soluções em gestão hospitalar, diagnóstico remoto e prontuários eletrônicos. Tudo aponta para um mesmo caminho: inovação não é um conceito distante, mas algo que nasce da prática e da realidade local.

O mais interessante é perceber como a saúde se tornou o fio condutor dessa transformação. Em municípios de porte médio, o sistema de saúde é um dos principais empregadores e também um espelho da qualidade de vida local. Investir em tecnologia nesse setor significa melhorar o atendimento, reduzir custos e gerar oportunidades. É o tipo de inovação que nasce da vida real — e por isso tem mais chance de durar.

Mas todo entusiasmo precisa de continuidade. O Camaquã Summit é um passo importante, não um ponto final. O verdadeiro desafio começa quando o evento termina: transformar o aprendizado em ação, criar pontes entre empresas e universidades, apoiar startups locais e consolidar uma cultura de inovação que ultrapasse as datas do calendário.