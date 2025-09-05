SmartLab aproxima tecnologia dos serviços públicos em Porto Alegre

Lançamento do SmartLab, da Procempa, em Porto Alegre. Procempa / Divulgação

Porto Alegre acaba de ganhar um ativo estratégico. A Procempa inaugurou o SmartLab, laboratório de inovação instalado no Centro Administrativo da Prefeitura, com o objetivo de aproximar a tecnologia dos problemas reais enfrentados pelos cidadãos.

Laboratórios como este são espaços onde hipóteses viram protótipos, protótipos viram serviços e serviços reduzem filas, prazos e custos.

O contexto é favorável. O espaço nasce com a missão de conectar áreas da Prefeitura, parceiros externos e a comunidade técnica. Fala em dados abertos, integração com o ecossistema e resolução de dores concretas. Entre as trilhas, estão inteligência artificial para diagnóstico precoce de câncer de mama, pulmão e pele; leitura de placas em tempo real para melhorar fiscalização e mobilidade; e uso de IA generativa com privacidade para modernizar processos internos. É um bom mapa inicial.

Para a presidente da Procempa, Letícia Batistela, o novo espaço representa o compromisso da companhia em colocar a inovação a serviço da cidade.

— Agora contamos com um espaço inteiramente dedicado a criar e construir soluções inovadoras para Porto Alegre. Aqui, ideias se transformarão em soluções reais, capazes de melhorar os serviços públicos e impactar diretamente a vida dos cidadãos — afirmou.

Vale observar quem já faz bem. No Brasil, laboratórios públicos de inovação amadureceram ao focar em serviços e medir impacto. No exterior, experiências como a de Singapura mostram equipes enxutas, ciclos curtos e produtos públicos abertos por padrão. Barcelona transformou a cidade em laboratório vivo, testando no asfalto e escalando o que funciona.

Também é hora de alinhar narrativa e prática. Autoridades falaram em parceria e inovação. O cidadão percebe isso quando o posto de saúde atende mais rápido, quando a rua é consertada na data prometida, quando um benefício é liberado sem papelada. Essa é a métrica que importa.

O SmartLab pode ser a ponte entre boa intenção e resultado mensurável. Para isso, precisa de metas públicas, rituais de acompanhamento e vitrine de entregas. Publicar a lista de problemas priorizados, atualizar o status dos pilotos, explicar o que foi escalado e por quê, mostrar o que não deu certo e o que se aprendeu. Inovação séria trata erro como dado, não como vergonha.

Porto Alegre tem talento, universidades, empresas e uma comunidade técnica vibrante. O SmartLab pode ser esse motor — com método, com gente, com dados e com entrega.