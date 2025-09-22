Parabéns: você acaba de ser promovido a CEO de agentes de IA

Em breve, vamos liderar times de inteligências artificiais que trabalharão para nós. thanmano / adobe stock.com

Há alguns anos, eu acreditava que inteligência artificial fosse apenas um recurso para agilizar tarefas simples: responder mensagens automáticas, sugerir músicas ou corrigir erros de texto. Mas o que estamos vendo agora é muito maior. Os chamados agentes de IA já não são mais apenas assistentes. Eles são capazes de executar tarefas completas, do início ao fim, sem intervenção humana constante.

Para dar um exemplo concreto: a Deloitte publicou recentemente que 62% das empresas nos Estados Unidos já testam agentes de IA para automatizar fluxos de trabalho inteiros. Não se trata mais de pedir a um robô que escreva um e-mail, mas de configurar um agente para pesquisar fornecedores, negociar preços, gerar contratos e até acompanhar entregas. É como se cada profissional tivesse, ao seu lado, uma equipe invisível que nunca dorme.

O que isso significa para o nosso futuro? Que o papel de cada um de nós vai mudar. Em vez de fazermos tudo manualmente, passaremos a orquestrar agentes de IA. Seremos, em outras palavras, os CEOs desses agentes. Não importa se você é advogado, médico, professor ou vendedor: a sua função principal será guiar, supervisionar e tomar decisões a partir do que seus agentes trouxerem de pronto.

Já existem sinais claros disso. A OpenAI e a Anthropic lançaram nos últimos meses recursos de “agentes autônomos” que conseguem encadear tarefas, acessar bancos de dados e agir em nome do usuário. A Accenture prevê que até 2030 mais de 40% do trabalho repetitivo e administrativo será absorvido por sistemas desse tipo. E se hoje a gente já vê profissionais que não abrem mão do ChatGPT, do Gemini ou do Claude, imagine quando cada pessoa puder configurar agentes especializados: um para gerir suas finanças, outro para organizar a rotina de trabalho, outro para planejar a saúde e o lazer da família.

Na prática, eu acredito que o diferencial competitivo dos profissionais será a capacidade de comandar esses agentes, quase como um maestro que rege uma orquestra. Saber formular boas instruções, escolher os melhores modelos e combinar diferentes agentes será mais valioso do que decorar processos.

É por isso que digo que no futuro todos nós seremos CEOs de agentes de IA. Não porque vamos ter uma empresa registrada em cartório, mas porque vamos liderar times de inteligências artificiais que trabalharão para nós. E quem não souber fazer isso vai se sentir como alguém que, no passado, não sabia usar o e-mail ou a internet.