O segredo da Netflix não está no streaming, está na precificação

Estudo da Antenna mostrou que, em 2023, plano com anúncios representava 40% de novos assinantes da Netflix nos EUA. arsenypopel / stock.adobe.com

Quando se fala em aumento de preços, a reação natural dos consumidores é de resistência. Mas a Netflix transformou esse desafio em um verdadeiro manual de crescimento sustentável. Ao longo dos últimos 15 anos, a empresa não apenas subiu valores: ela reconfigurou a forma como percebemos suas opções.

Um estudo da Antenna mostrou que, em 2023, o plano com anúncios já representava 40% dos novos assinantes da Netflix nos Estados Unidos. Em paralelo, a empresa encerrou silenciosamente o plano Básico sem anúncios, obrigando os clientes a escolher entre pagar mais (Standard ou Premium) ou aceitar publicidade. O resultado: no quarto trimestre de 2023, a receita da Netflix cresceu 12,5%, atingindo US$ 8,8 bilhões, mesmo em um cenário de estagnação no crescimento de assinantes.

O desenho estratégico em três pontos

A criação da ancoragem: em 2013, a Netflix lançou o plano Premium, com 4K e mais telas. O impacto não estava apenas no produto, mas na psicologia. Criar um nível mais caro “normalizou” o aumento de preços em cadeia. O que antes parecia caro passou a ser apenas o “meio da escada”. Estudos de comportamento do consumidor chamam isso de price anchoring: a percepção de valor é sempre relativa à opção disponível mais cara. A ilusão da escolha: o lançamento do plano com anúncios em 2022 foi um divisor de águas. A empresa adicionou uma nova fonte de receita — publicidade —, mas mais importante: criou uma sensação de liberdade para o consumidor. Pesquisas mostram que 72% dos usuários preferem sentir que têm opções, mesmo que não escolham a mais barata (Deloitte, 2022). Na prática, esse plano legitimou aumentos nos pacotes sem anúncios, já que a empresa poderia alegar: “o cliente tem escolha”. O desaparecimento do plano básico: encerrar o plano Básico foi a jogada mais ousada. Sem seu porto seguro, o consumidor médio se viu diante de um dilema: subir para o Standard (US$ 17,99) ou aceitar a publicidade no plano de US$ 7,99. Em ambos os casos, a margem da Netflix cresce. É a aplicação prática da teoria do nudge — pequenos empurrões que moldam decisões sem parecer imposição.

O que a Netflix entendeu antes de muitos concorrentes é que o crescimento de longo prazo não depende apenas de novos assinantes, mas de receita por usuário (chamada no mercado de ARPU — sigla para Average Revenue Per User, ou Receita Média por Usuário). Segundo a própria empresa, o ARPU global subiu 8% em 2023, mesmo em um cenário em que o número de assinantes já passa dos 270 milhões e tende a saturar em mercados maduros.

Essa lógica já é copiada: Disney+, Max e Amazon Prime seguiram o caminho dos aumentos escalonados e da introdução de anúncios. O Wall Street Journal mostrou que mais de 50% dos novos serviços de streaming lançados desde 2021 já nascem com versões suportadas por publicidade, validando a estratégia da Netflix.

A lição para empresas brasileiras

Embora este exemplo venha do entretenimento digital, ele vale para qualquer setor. Academias, SaaS, plataformas de educação e até serviços tradicionais podem aprender com a lógica da Netflix:

Preço é narrativa, não tabela . Não basta ter valores listados, é preciso criar um sistema de percepção.

. Não basta ter valores listados, é preciso criar um sistema de percepção. Ofereça escolhas assimétricas . Uma opção de menor custo (mas com trade-offs) valoriza a versão mais cara.

. Uma opção de menor custo (mas com trade-offs) valoriza a versão mais cara. Redesenhe o portfólio com coragem. Tirar opções antigas força movimento e reduz a paralisia do consumidor.

O caso Netflix mostra que, no capitalismo digital, o verdadeiro jogo não é apenas inovar em produto, mas em modelo de monetização. A habilidade de condicionar consumidores a aceitarem novos patamares de preço é tão estratégica quanto lançar uma série de sucesso.

Na prática, não é o preço que muda: é o comportamento.