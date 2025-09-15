O fim da fricção digital começa com uma simples conversa

A inteligência artificial começa a inverter a lógica: a máquina se adapta à nossa linguagem, não o contrário. May Thawtar / stock.adobe.com

A forma como interagimos com a tecnologia está mudando diante dos nossos olhos. Durante anos, fomos treinados a clicar em botões, preencher formulários e navegar por menus intermináveis. Hoje, a inteligência artificial começa a inverter essa lógica: a máquina se adapta à nossa linguagem, não o contrário.

Um exemplo recente no Brasil é o PIX Conversacional, lançado pelo Nubank. Mas ele está longe de ser caso isolado. A Amazon já permite que você faça compras inteiras falando com a Alexa. O McDonald’s vem testando drive-thrus nos Estados Unidos em que todo o pedido é feito por voz com IA. A Klarna, fintech sueca, anunciou que sua IA generativa já substitui parte do atendimento humano, respondendo em tom natural a milhões de clientes por mês. Até mesmo no setor público começam a surgir iniciativas: a Estônia e Singapura desenvolvem assistentes estatais que permitem resolver questões burocráticas em poucos comandos de texto ou voz.

O que está em jogo aqui não é apenas conveniência, mas o fim da fricção digital. Preencher formulários sempre foi um gargalo: pesquisas mostram que até 70% dos usuários abandonam cadastros pela metade quando o processo é longo ou confuso. Já interfaces conversacionais, baseadas em linguagem natural, têm taxas muito mais altas de conclusão porque reproduzem algo que todos sabemos fazer: conversar.

Essa transição tem implicações profundas. Ela amplia a acessibilidade, permitindo que idosos, pessoas com deficiência ou simplesmente quem não gosta de digitar possam interagir com serviços complexos de forma simples. Ela acelera processos: um Pix por voz, uma reserva de hotel em uma frase, um relatório de despesas ditado em segundos. E, mais importante, redefine a expectativa do consumidor, que passa a esperar naturalidade em qualquer interação digital.

É claro que desafios permanecem: sotaques, ambiguidades, privacidade e riscos de fraude. Mas a direção é clara. Estamos saindo da era do clique para a era da conversa. Quem liderar essa mudança não estará apenas oferecendo conveniência: estará criando uma vantagem competitiva poderosa.