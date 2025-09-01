Rafael Martins

Rafael Martins

CEO e cofundador da plataforma de educação Share. Também atua como professor em cursos de graduação e pós-graduação. Em GZH, produz conteúdo sobre tecnologia.

No comando
Opinião

Human in the Loop: o humano no ciclo de uso da tecnologia

 A máquina analisa, propõe, acelera, mas sempre há alguém que revisa, valida ou pode intervir

Rafael Martins

Colunista de tecnologia

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS