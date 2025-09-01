Human in the Loop: o humano no ciclo de uso da tecnologia

Manter humanos no loop não significa travar a inovação. É garantir que a tecnologia continue a servir às pessoas. Hanna / stock.adobe.com

A inteligência artificial já não é apenas ferramenta: começa a decidir. Aprova crédito, sugere diagnósticos, seleciona candidatos, reconhece rostos. A tentação de entregar tudo à máquina é enorme. Mas existe um conceito que lembra do óbvio: precisamos de humanos no circuito. É o chamado human in the loop.

O termo descreve a prática de manter uma pessoa dentro do ciclo de decisões da IA. A máquina analisa, propõe, acelera. Mas sempre há alguém que revisa, valida ou pode intervir. É o copiloto que ainda precisa de piloto.

Isso importa por três razões. Primeiro, confiabilidade: sistemas de IA podem alucinar ou errar. Segundo, responsabilidade: quem responde pelo erro, se não houver humano? Terceiro, confiança social: em áreas como saúde, justiça e finanças, aceitar decisões sem revisão seria quase impensável.

Casos reais mostram os riscos. A Amazon abandonou um software de recrutamento que discriminava candidatas mulheres — vieses que um humano poderia ter corrigido cedo. No tênis, o Hawk-Eye reduziu erros dos árbitros, mas mudou o tipo de erro cometido, provando que mesmo com máquina, o julgamento humano segue vulnerável. Em outro extremo, sistemas militares como o Evangelho, de Israel, identificam até 100 alvos por dia, contra 50 alvos por ano feitos por analistas humanos. Eficiência brutal, mas com dilemas éticos óbvios.

Não à toa, a União Europeia incluiu na sua Lei de IA a exigência de supervisão humana em sistemas de alto risco. Decisões médicas, financeiras ou de segurança não podem ser totalmente terceirizadas a um algoritmo.

Ainda assim, a pressão por eficiência empurra para o lado oposto. Agentes autônomos já operam em marketing e logística com pouca supervisão. O debate deixou de ser técnico: agora é cultural, político e ético.