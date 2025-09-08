Google lança Modo IA da Busca em português no Brasil: entenda por que é um divisor de águas

Novidade já está disponível na web e nos apps para Android e iOS, movida pelo modelo Gemini 2.5. GoodPics / stock.adobe.com

O Google mudou o jeito como acessamos informação no começo dos anos 2000. Hoje, mais de duas décadas depois, a empresa repete a dose: lançou no Brasil o Modo IA da busca em português, uma função que promete reescrever a experiência de navegar pela internet.

A novidade já está disponível na web e nos apps para Android e iOS, movida pelo modelo Gemini 2.5, a inteligência artificial multimodal mais avançada da companhia. Traduzindo: agora é possível perguntar em linguagem natural, enviar uma foto ou até usar voz para receber respostas contextualizadas, completas e estruturadas.

Em vez de listar links soltos, o Google passa a oferecer um resumo inteligente da internet. Funciona como uma conversa: você pergunta e a busca responde de forma ampla, articulando informações de diferentes fontes. É o que a empresa chama de “fan-out de consultas” — dividir uma questão complexa em subtópicos, processar simultaneamente e devolver uma visão consolidada.

Se até ontem o desafio era estar entre os primeiros resultados, agora a meta é mais ambiciosa: ser relevante o suficiente para aparecer dentro da resposta da IA. Isso exige outro tipo de estratégia:

Produzir conteúdo claro, confiável e bem estruturado, que dialogue com algoritmos inteligentes.

Apostar em multimodalidade: imagens otimizadas, vídeos bem descritos e informações adaptadas para voz.

Criar conteúdos localizados, que façam sentido para o público brasileiro, já que a IA considera o contexto cultural e regional.

Na prática, pode haver queda de cliques diretos — afinal, parte das respostas já estará pronta na própria busca. Por outro lado, quem conquistar espaço nas respostas inteligentes do Google pode ganhar autoridade e visibilidade qualificada.

Vejo este lançamento como um divisor de águas. A busca deixa de ser apenas uma lista de links e se transforma em um diálogo. Para empresas, isso é ao mesmo tempo ameaça e oportunidade: ameaça para quem insiste em estratégias superficiais e oportunidade para quem coloca consistência, utilidade e autenticidade no centro da comunicação.