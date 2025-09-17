Dados da OpenAI revelam os principais usos do ChatGPT no dia a dia; confira

O ChatGPT é usado majoritariamente para escrita (28,1%) e orientação prática (28,3%). PhotoGranary / adobe.stock.com

Se alguém ainda tinha dúvida de que a inteligência artificial já entrou de vez no nosso cotidiano, basta olhar para quatro conjuntos de dados recentes. O primeiro mostra como usamos o ChatGPT. O segundo, com que frequência voltamos a ele. O terceiro compara a visão ampla da Harvard Business Review com os dados internos da OpenAI. E o quarto é o relatório global mais recente da própria empresa, analisando 1,5 milhão de conversas.

O retrato é claro: a IA está deixando de ser curiosidade e se consolidando como hábito.

O ChatGPT é usado majoritariamente para escrita (28,1%) e orientação prática (28,3%). Ou seja, não se trata apenas de criar textos prontos: muita gente usa a IA para aprender, tirar dúvidas do dia a dia ou receber conselhos.

Segundo a OpenAI, quase metade das mensagens enviadas estão na categoria Asking, que reúne pedidos de orientação e explicações. Outros 40% estão em Doing, tarefas práticas como redigir, programar e planejar. Dentro disso, um terço é para uso profissional. Já 11% se enquadram em Expressing, que envolve reflexões pessoais, expressão criativa e conversas que lembram um diário digital.

Áreas técnicas como programação ou análise de dados ainda são minoritárias, mas indicam um uso avançado que cresce lentamente. E, cada vez mais, a IA também é usada para comunicação pessoal, saúde e bem-estar, tornando-se tanto professor particular quanto companheiro digital.

O estudo da OpenAI traz dados reveladores. A diferença de gênero diminuiu: em 2024, apenas 37% dos usuários tinham nomes classificados como femininos; em 2025, esse número já passa de 50%.

Outro ponto: a adoção cresce mais rápido em países de média e baixa renda do que nos de alta renda. A IA, que parecia restrita a elites digitais, está se tornando uma tecnologia democrática e global.

Um segundo gráfico mostra a frequência de uso. A métrica é simples: quantas mensagens um usuário envia por dia. A tendência é ascendente. Usuários antigos são os mais engajados, e quanto mais tempo de convivência, mais casos de uso aparecem. Para ter uma ideia da escala, só os usuários brasileiros já enviam cerca de 140 milhões de mensagens por dia.

Isso mostra que a IA não é moda: é rotina. O usuário inicial descobre a ferramenta, mas é ao longo do tempo que ela se torna indispensável.

O valor da IA vai além da economia formal ou de indicadores clássicos de produtividade. Ela acelera tarefas, mas também melhora a qualidade das decisões, ajuda a organizar ideias e reduz fricções na vida cotidiana.

É esse impacto silencioso, no julgamento, na reflexão, no planejamento pessoal e profissional que está transformando a IA em infraestrutura invisível. Assim como o e-mail ou o buscador foram no passado, hoje a interface não é mais botões e cliques, mas conversas.