CEO e cofundador da plataforma de educação Share. Também atua como professor em cursos de graduação e pós-graduação. Em GZH, produz conteúdo sobre tecnologia.

Esperava mais
Opinião

Apple lança iPhone 17: lindo, caro e novamente sem inovação

Se antes a empresa ditava o futuro da tecnologia, hoje transmite a sensação de estar apenas refinando um presente muito bem embalado

Rafael Martins

Colunista de tecnologia

