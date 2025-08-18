Receita por colaborador: a nova régua da eficiência do mercado tomado por IA

Automação e inteligência artificial estão no centro do aumento da eficiência de grandes empresas. Yurii / stock.adobe.com

Por décadas, medir o tamanho de uma empresa era simples: quantos funcionários ela tinha. Crescer significava contratar. O poder estava em exibir milhares de crachás. Hoje, esse símbolo perdeu peso. A métrica que mais fala sobre o futuro não é o headcount, mas sim a receita por colaborador.

Esse indicador, que divide o faturamento pelo número de funcionários, virou termômetro da eficiência em escala global. Ele mostra o quanto cada pessoa contribui, em média, para a geração de receita. Mais do que um número de planilha, ele é um retrato de como a tecnologia está reconfigurando o trabalho.

Nas gigantes da tecnologia, a régua é brutal. Apple gera cerca de US$ 2,4 milhões por colaborador, Meta chega a US$ 2,2 milhões, Google passa de US$ 1,9 milhão. Até a Amazon, com mais de um milhão de funcionários, mantém algo em torno de US$ 410 mil por pessoa. São números que desafiam empresas de setores tradicionais a olhar para sua própria eficiência.

O contraste aparece quando olhamos o Brasil. Vibra Energia beira os R$ 45 milhões por colaborador, Natura passa dos R$ 24 milhões, Petrobras chega perto dos R$ 10 milhões. Aqui, os números muitas vezes refletem concentração de receita em setores estratégicos, mas também escancaram a distância entre companhias que investem em automação e as que ainda operam com estruturas pesadas.

O que explica esse salto? Automação e inteligência artificial estão no centro. A McKinsey, por exemplo, não só recomenda eficiência a seus clientes como aplica internamente, cortando quadros e substituindo funções por agentes de IA. A Valve, com pouco mais de 300 funcionários, chegou a gerar mais de US$ 3 milhões de lucro por colaborador. Já a Jolie, uma startup com apenas cinco pessoas, projeta faturar US$ 50 milhões.

A mensagem é clara: não é mais o tamanho que importa, mas a inteligência com que o time é usado.

E aqui está a provocação: quantas empresas tradicionais têm coragem de encarar esse número de frente? É fácil falar em inovação e transformação digital. Difícil é medir quanto cada colaborador efetivamente agrega valor e repensar processos, áreas e estruturas à luz desse dado.

Essa métrica expõe gorduras, evidencia departamentos obsoletos e mostra onde a tecnologia poderia liberar tempo das pessoas para atividades mais estratégicas. Mais do que KPI financeiro, é um espelho cultural.

Mas há um risco. Quando transformada em mantra, a receita por colaborador pode virar fonte de pressão e desgaste. Não adianta ter um índice alto às custas de sobrecarga e burnout. Eficiência não é sugar o máximo possível de cada pessoa, mas criar condições para que a tecnologia cuide do operacional e os colaboradores foquem no que só humanos sabem fazer: criar, decidir, inovar.