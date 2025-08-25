O dilema do ChatGPT pessoal no trabalho

Pesquisa da Cyberhaven revelou que 10,8% dos trabalhadores do conhecimento já usaram a ferramenta no trabalho. Justin TALLIS / AFP

A corrida pela produtividade abriu espaço para um novo dilema nas empresas: o uso do ChatGPT pessoal em tarefas corporativas. Parece inofensivo colar uma planilha, um trecho de contrato ou um relatório na ferramenta para ganhar alguns minutos. Mas esse gesto, tão comum quanto silencioso, pode se transformar em um risco estratégico: dados confidenciais viajando para fora dos muros da empresa, sem qualquer proteção ou controle.

Uma pesquisa da Cyberhaven revelou que, desde o lançamento do ChatGPT, 10,8% dos trabalhadores do conhecimento já usaram a ferramenta no trabalho. Mais alarmante: 8,6% colaram dados da empresa na plataforma, e em 4,7% dos casos, esses dados eram confidenciais — códigos-fonte, registros médicos, informações de colaboradores e até documentos de pesquisa e desenvolvimento. Entre o fim de fevereiro e o início de abril de 2023, o volume de incidentes desse tipo cresceu mais de 60%, somando centenas de eventos semanais para cada 100 mil funcionários.

Outro dado chama atenção: 0,9% dos funcionários são responsáveis por 80% dos vazamentos. Ou seja, não é um problema generalizado, mas basta um pequeno grupo de pessoas usando suas contas pessoais para expor informações críticas.

Esse fenômeno tem nome: Shadow AI. Trata-se do uso de ferramentas de inteligência artificial de forma oculta, sem autorização e sem visibilidade por parte da empresa. Não é rebeldia — é falta de alternativas seguras. No primeiro trimestre de 2024, a Cyberhaven mediu que 73,8% das contas de ChatGPT usadas no trabalho eram pessoais, fora de qualquer supervisão corporativa.

E não é um movimento pontual. Uma pesquisa recente da Ivanti mostrou que 42% dos trabalhadores de escritório usam ferramentas de IA generativa, e um em cada três o faz secretamente. Já a consultoria Anagram identificou que 78% dos funcionários recorrem a IA sem diretriz oficial, e 58% já colaram dados sensíveis nessas ferramentas. Pior: um terço admite que violaria proibições para continuar ganhando produtividade.

Diante desse cenário, a tentação de proibir o uso parece óbvia. Empresas como JPMorgan, Verizon e Amazon chegaram a restringir o ChatGPT. Mas a história mostra que bloqueios raramente funcionam. A tecnologia sempre encontra brechas.

O verdadeiro desafio é outro: como transformar o risco em oportunidade. Isso passa por três pilares:

Políticas claras e atualizadas, que orientem sobre o que pode ou não ser feito com IA. Estruturas seguras, como contas corporativas e monitoramento inteligente. Educação digital contínua, para que cada colaborador entenda o valor — e o perigo — dos dados que manipula.

No fundo, o dilema do ChatGPT pessoal no trabalho não é sobre tecnologia, mas sobre governança. As ferramentas de IA já se tornaram parte da rotina produtiva, com ou sem autorização. Cabe às empresas decidir se vão enxergá-las como uma ameaça a ser contida ou como uma oportunidade para repensar sua relação com inovação e segurança.