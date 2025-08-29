Namoros artificiais: o algoritmo pode ocupar o lugar da paixão?

Profissionais de saúde alertam: a dependência de um parceiro digital pode acentuar o isolamento. atipong / stock.adobe.com

Na era em que o "deslize para esquerda, deslize para direita" se tornou a nova linguagem da paquera, a tecnologia não apenas mediou nossos encontros, mas parece estar se tornando o próprio parceiro. Sinceramente, a gente achava que a maior revolução no namoro seria a videochamada, mas agora estamos conversando sobre inteligência artificial. E o que parecia enredo de um filme de ficção científica, hoje é uma realidade cheia de dados e fatos que me fazem refletir.

O mercado de aplicativos de companhia com IA, aqueles que criam laços emocionais com personagens virtuais, está em franco crescimento. As projeções mais recentes apontam que este setor pode alcançar a marca de US$ 120 milhões em 2025. Mas por que esse salto? A resposta está em uma necessidade humana fundamental: conexão. Uma pesquisa recente feita nos Estados Unidos pelo Kinsey Institute e o Match Group revelou que 25% dos solteiros já usam IA para interagir com pretendentes, seja para criar um perfil mais atraente ou para elaborar respostas certeiras. Dados brasileiros do TecMundo mostram que 62% dos usuários de aplicativos de namoro querem essa "mãozinha" da IA para aumentar suas chances.

E a Geração Z, que vive com o smartphone na mão, está no coração dessa transformação. Uma pesquisa de 2025 da empresa Joi AI, por exemplo, revelou que 80% dos jovens considerariam se casar com uma IA. Para mim, o dado mais chocante foi outro, da assistente de relacionamentos Wingmate: 41% dos jovens dessa geração admitem usar ferramentas como chatbots para terminar um namoro. É a praticidade levada ao extremo, onde o "ghosting" dá lugar a um script pronto para a despedida.

Claro, a IA oferece um porto seguro. Ela está sempre disponível, nunca gera conflitos e, com o tempo, aprende exatamente o que você precisa. Um estudo de neuropsicologia aponta que essa interação "segura e não crítica" é especialmente atrativa para quem sofre de inseguranças sociais. Mas será que esse "conforto" não vem com um custo alto? Profissionais de saúde já alertam: a dependência de um parceiro digital pode acentuar o isolamento, a ansiedade e a depressão a longo prazo, pois os relacionamentos humanos, com toda sua bagunça, são essenciais para o nosso desenvolvimento emocional. A Replika, por exemplo, um dos aplicativos mais famosos, permite que o usuário defina a relação como "parceiro romântico", e muitos relatam sentimentos tão vívidos quanto em relações humanas. Alguns chegam até a "se casar" com seu avatar no aplicativo, como foi o caso do usuário Scott Butterworth.