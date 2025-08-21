Rafael Martins

CEO e cofundador da plataforma de educação Share. Também atua como professor em cursos de graduação e pós-graduação. Em GZH, produz conteúdo sobre tecnologia.

Mais da metade dos profissionais de empresas apresenta conteúdo feito por IA como se fosse próprio, diz pesquisa

Estudo da KPMG mostra que 86% dos entrevistados usam inteligência artificial nas suas atividades e 71% relataram ganhos em eficiência

