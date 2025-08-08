GPT-5 foi lançado nesta quinta-feira: o que muda no seu dia a dia?

O GPT 5 chegou com algumas cartas novas na manga. Timon / stock.adobe.com

A OpenAI lançou nesta quinta-feira (7) o novo GPT 5 e a sensação é a de que estamos diante de um salto na inteligência artificial. Não é exagero dizer que o que foi apresentado muda completamente a relação que a gente tem com as ferramentas de IA no dia a dia.

Se você já achava o ChatGPT esperto, prepare-se. O GPT 5 chegou com algumas cartas novas na manga: ele pensa melhor, lembra do que você falou (sim, agora ele tem memória de verdade) e escolhe sozinho como responder, seja de forma mais rápida ou mais profunda, dependendo da complexidade do seu pedido.

O que mudou na prática?

O GPT 5 é como uma mistura de vários cérebros em um só. Ele tem um sistema chamado de “roteamento inteligente” que decide qual versão dele mesmo vai te atender: uma mais rápida para coisas simples e outra mais analítica para tarefas complexas, como revisão de código, diagnósticos ou planejamento estratégico.

Além disso, ele agora conta com uma memória contínua. Sabe aquele papo que você teve com o ChatGPT há um mês? Agora ele lembra. Isso muda tudo, porque significa que a IA pode acompanhar sua evolução, estilo, preferências, projetos. É quase um estagiário que virou braço direito.

MAIS RAFAEL MARTINS Estudar com IA: testei o novo ChatGPT para estudantes

Outro ponto importante: o GPT 5 está muito melhor em lógica e raciocínio, superando todos os benchmarks anteriores, inclusive os da própria OpenAI. Em áreas como programação, saúde e direito, ele tem mostrado desempenho comparável ao de especialistas de verdade.

E tem mais: ele entende 256 mil tokens. Traduzindo? Você pode jogar um relatório gigante, um e-book inteiro, um projeto com várias planilhas, que ele não vai se perder.

Tá, mas já dá pra usar?

Dá sim. Hoje mesmo. O GPT 5 já está disponível para todo mundo no ChatGPT. Quem usa de forma gratuita vai ter acesso às versões mini e nano (mais leves, mas bem eficientes). Quem assina o plano Plus tem mais limite diário, e quem usa o plano Pro (200 dólares por mês) pode acessar as versões mais potentes, com respostas mais profundas e integradas.

MAIS RAFAEL MARTINS De volta para a prancheta

Empresas também já estão embarcando. Microsoft anunciou a integração com Copilot, GitHub e Azure. Grandes marcas como Uber, BBVA, Amgen, T-Mobile e até a Moderna já estão testando o GPT 5 para atendimento ao cliente, automações internas e análise de dados.

Exemplos práticos que já estão rolando

Na educação: o GPT 5 está sendo usado como tutor personalizado, acompanhando o histórico de aprendizado do aluno e ajustando as explicações com base nisso.

o GPT 5 está sendo usado como tutor personalizado, acompanhando o histórico de aprendizado do aluno e ajustando as explicações com base nisso. No trabalho: dá pra usar pra escrever e-mails com contexto, fazer apresentações, interpretar relatórios, revisar contratos, programar sites e até sugerir estratégias com base em dados.

dá pra usar pra escrever e-mails com contexto, fazer apresentações, interpretar relatórios, revisar contratos, programar sites e até sugerir estratégias com base em dados. Na área médica e jurídica: empresas estão começando a usar o GPT 5 como suporte técnico, com respostas mais confiáveis e menos chance de erro.

empresas estão começando a usar o GPT 5 como suporte técnico, com respostas mais confiáveis e menos chance de erro. Na produção de conteúdo: ele já cria séries inteiras com coerência, estilo próprio e até lembra o que já foi publicado antes.

E as polêmicas?

Nem tudo foi perfeito. A OpenAI se enrolou um pouco na apresentação dos dados, com gráficos mal explicados que geraram críticas. O próprio Sam Altman, CEO da empresa, chamou o erro de “chart crime” (crime gráfico). Mas a correção veio rápido e o foco voltou para o que importa: a tecnologia em si.

Vale a pena se empolgar?

Vale. O GPT 5 não é só mais uma versão nova. Ele marca uma mudança de fase. É como se a IA deixasse de ser uma ferramenta curiosa pra virar um colaborador real. Um que pensa, entende o contexto, lembra do que foi feito antes e trabalha junto com você.