Rafael Martins

Rafael Martins

CEO e cofundador da plataforma de educação Share. Também atua como professor em cursos de graduação e pós-graduação. Em GZH, produz conteúdo sobre tecnologia.

Novidade
Opinião

GPT-5 foi lançado nesta quinta-feira: o que muda no seu dia a dia?

Não é exagero dizer que o que foi apresentado muda completamente a relação que a gente tem com as ferramentas de IA

Rafael Martins

Colunista de tecnologia

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS