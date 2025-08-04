Rafael Martins

Rafael Martins

CEO e cofundador da plataforma de educação Share. Também atua como professor em cursos de graduação e pós-graduação. Em GZH, produz conteúdo sobre tecnologia.

Atualização
Opinião

Estudar com IA: testei o novo ChatGPT para estudantes

A OpenAI liberou o recurso "ChatGPT for Students", que adapta a inteligência artificial para apoiar estudos de forma mais personalizada, ética e segura

Rafael Martins

Colunista de tecnologia

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS