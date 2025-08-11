Como a Lovable chegou a US$ 100 milhões em apenas oito meses

A Lovable foi criada em Estocolmo, Suécia. Roberta Pschichholz / adobe.stock.com

Nos últimos meses, tenho acompanhado uma corrida silenciosa, mas impressionante, no mercado de inteligência artificial. Uma dessas histórias é a da Lovable, uma startup sueca que nasceu em 2023 e, em apenas oito meses, atingiu a marca de US$ 100 milhões em receita anual recorrente (ARR). Para colocar em perspectiva: poucas empresas de software na história conseguiram crescer tão rápido.

A Lovable foi criada por Anton Osika e Fabian Hedin, em Estocolmo, com uma proposta simples e ousada: permitir que qualquer pessoa crie softwares, aplicativos e sites apenas descrevendo o que deseja em linguagem natural. É o conceito do chamado “vibe coding”, em vez de linhas de código, usamos palavras comuns. Isso não só democratiza o acesso ao desenvolvimento como reduz drasticamente o tempo de entrega de projetos.

Mas o que me chama atenção não é apenas o produto e sim a velocidade com que conquistaram o mercado. Além do marco dos US$ 100 milhões, a empresa lançou recentemente o Lovable Agent, um agente de IA capaz de executar tarefas complexas de programação com 91% menos erros do que abordagens anteriores. É como se, de repente, tivéssemos um programador incansável e altamente qualificado, disponível para qualquer pessoa ou empresa.

E é justamente aí que a Lovable se torna interessante para pessoas comuns e empresas menores. Imagine um pequeno comerciante que quer criar um aplicativo para vender online, mas não tem equipe de TI. Ou um professor que deseja lançar uma plataforma de cursos personalizados para seus alunos. Com a Lovable, esses projetos deixam de depender de orçamentos altos ou de meses de espera. Basta explicar à IA o que você quer e ela constrói a base do sistema, pronta para ajustes e personalizações. O mesmo vale para freelancers, criadores de conteúdo e startups em fase inicial, que podem testar ideias de forma rápida e barata antes de investir pesado.

Esse avanço não passou despercebido. A Lovable já levantou capital com investidores de peso como Accel, Creandum e 20VC, e sua avaliação já se aproxima de US$ 1,8 bilhão. Mais de 30 mil clientes pagantes já utilizam a plataforma, que vai muito além de um construtor de sites. Estamos falando de uma ferramenta que pode redesenhar toda a lógica de criação de software.

O que isso significa na prática? Que a barreira de entrada para construir tecnologia está caindo em uma velocidade sem precedentes. Projetos que antes demandavam equipes inteiras agora podem ser conduzidos por uma única pessoa com apoio de IA. E se a Lovable mantiver esse ritmo, chegar ao primeiro bilhão de dólares de receita não parece uma questão de “se” e sim de “quando”.

Para mim, a lição aqui é clara: estamos entrando em uma fase onde a inovação não se mede apenas pelo que ela é capaz de fazer, mas pela rapidez com que consegue escalar e se adaptar. A Lovable não está apenas construindo um produto, está moldando um novo padrão para o desenvolvimento de software na era da inteligência artificial.