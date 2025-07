Lançado no Piratini, RS em Dados transforma informação pública em ferramenta de gestão

Piratini apresentou ações para fomentar o empreendedorismo e o desenvolvimento econômico no RS. Vitor Rosa / Secom RS

Lançado nesta terça-feira (15), no Palácio Piratini, o RS em Dados marca um novo capítulo na relação entre o governo do Rio Grande do Sul e a sociedade.

A plataforma digital, desenvolvida para organizar e divulgar dados públicos de forma acessível, interativa e atualizada, representa mais do que um compromisso com a transparência: é um movimento estratégico em direção à atração de investimentos, inovação na gestão pública e fortalecimento da cultura digital no Estado.

A iniciativa coloca o Rio Grande do Sul em sintonia com uma tendência global: governos que usam dados como ativos centrais de desenvolvimento. Disponibilizando informações sobre áreas como educação, saúde, segurança, infraestrutura, economia e sustentabilidade, a plataforma permite que gestores públicos, investidores, jornalistas, acadêmicos e cidadãos tenham acesso a indicadores confiáveis, visualizações gráficas e séries históricas.

No contexto atual, isso significa gerar confiança e previsibilidade. Para investidores, a capacidade de entender o ambiente econômico e social de uma região em tempo real é decisiva. O RS em Dados se torna, assim, uma vitrine digital do Estado, abrindo portas para parcerias, investimentos e novas soluções.

Do ponto de vista da tecnologia, a plataforma também sinaliza maturidade digital. Ao unificar bases de dados e traduzi-las em painéis acessíveis, o Estado dá um passo importante na jornada para se tornar um governo orientado por evidências e inteligência de dados. Isso tem impacto direto na formulação de políticas públicas mais eficazes e no uso mais eficiente dos recursos públicos.

O RS em Dados dialoga com experiências já consolidadas no Brasil e no exterior. Fora do Brasil, a cidade de Nova York mantém o NYC Open Data, uma plataforma pioneira que já disponibiliza mais de 3 mil conjuntos de dados, utilizados por jornalistas, empreendedores e pesquisadores para criar soluções para os desafios urbanos. A Estônia, considerada um dos países mais digitais do mundo, adotou uma arquitetura de dados públicos interoperável, permitindo a integração entre sistemas governamentais e iniciativas privadas.

Esses exemplos mostram que dados abertos não são apenas um instrumento de transparência, mas uma infraestrutura essencial para a inovação, o crescimento sustentável e o fortalecimento da democracia.