De volta para a prancheta

everything bagel / stock.adobe.com

Participei do ACE Summit 2025 em São Paulo, um dos eventos mais relevantes para quem está repensando o futuro dos negócios no Brasil. E a principal mensagem que ficou para mim foi: chegou a hora de voltar para a prancheta.

Diversas empresas, de diferentes setores, mostraram como estão revendo seus produtos, serviços, canais de venda e até seus próprios modelos de operação diante do avanço da inteligência artificial. A sensação é a de um grande “reset”, como se estivéssemos redesenhando tudo com a IA no centro das decisões.

Durante o evento, uma série de dados e provocações chamaram atenção. Um deles: a necessidade de criar canais próprios de distribuição, ou seja, meios diretos para se comunicar e vender ao cliente, mais do que dobrou com a chegada da IA. Antes, era uma prioridade para 25% das empresas. Agora, 55% consideram isso essencial.

Outro dado relevante é que o custo por clique em anúncios digitais aumentou fortemente, pois todas as empresas estão otimizando suas campanhas ao mesmo tempo, com ajuda da inteligência artificial. Isso gerou uma hipersaturação de canais, os mesmos espaços, os mesmos formatos, todos competindo pela mesma atenção. O resultado? Está mais caro ser visto. E está mais difícil se destacar.

Nesse novo cenário, o conteúdo original virou um diferencial estratégico. Quem apenas repete fórmulas prontas tende a desaparecer no ruído digital. Criar algo que tenha autenticidade e valor real para o cliente se tornou ainda mais importante.

Outra mudança percebida foi no relacionamento com o consumidor: há menos fidelidade e mais exigência por atendimento de qualidade e agilidade. A IA também elevou o padrão de expectativa. Quem responde rápido, entende o cliente e resolve com eficiência sai na frente. Quem não acompanha, perde espaço.

Mas talvez o ponto mais sensível para qualquer negócio esteja na operação. As empresas que passaram a usar inteligência artificial de forma intensa relataram um aumento considerável no custo de computação, ou seja, no gasto para fazer esses sistemas rodarem. E isso tem impacto direto na margem bruta, que é uma das métricas mais importantes de qualquer negócio.

Uma das frases mais fortes que vi no evento foi:

— A IA afeta diretamente a margem bruta.

Empresas que antes tinham uma margem confortável agora precisam se preocupar com o custo variável dessas tecnologias. E mais: precisam acompanhar de perto métricas como produtividade por colaborador ou o retorno sobre o investimento em tecnologia.

Em uma das palestras, ouvi algo que ficou ecoando:

— Se você desenhou sua operação antes da IA se tornar acessível, provavelmente vai precisar redesenhar tudo agora.

Voltar para a prancheta não significa fracasso. Significa maturidade para entender que o jogo mudou e que, para continuar jogando, é preciso se adaptar. Repensar, redesenhar, simplificar. E ter coragem para fazer diferente.

A inteligência artificial não é só mais uma ferramenta. Ela já é parte estrutural da forma como vendemos, nos comunicamos, operamos e crescemos. O que está em jogo não é apenas eficiência. É relevância.