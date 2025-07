2025 é o ano das newsletters. E a sua empresa, já tem uma?

Taxa média de abertura de uma boa newsletter é de 40%. MclittleStock / stock.adobe.com

Newsletter é um boletim enviado por e-mail com conteúdo relevante e periódico. Pode ser curadoria, opinião ou atualização da sua empresa. Um canal direto, simples e poderoso.

Você talvez ache que newsletter é coisa do passado. Mas o que vem acontecendo nos últimos anos mostra o contrário. As newsletters estão mais fortes do que nunca e, em 2025, se tornaram uma das estratégias mais eficientes para construir relacionamento com o público.

Dados recentes mostram por quê: são mais de 4,48 bilhões de usuários de e-mail no mundo, número que deve chegar a 4,73 bilhões em 2026. Todos os dias, mais de 370 bilhões de mensagens circulam por esse canal. Dentro desse oceano de conteúdo, as newsletters conquistaram espaço pela consistência e pelo valor que entregam. Hoje, a taxa média de abertura de uma boa newsletter gira em torno de 40%, um número expressivo para qualquer estratégia de comunicação.

Acompanho semanalmente algumas newsletters de tecnologia que viraram parte da minha rotina

Além dos números, tem o fator humano. As pessoas gostam de newsletters. Porque sentem que estão recebendo um conteúdo direto de alguém em quem confiam. Porque podem ler no seu tempo, no café da manhã, no deslocamento ou antes de dormir. E, principalmente, porque têm ali uma curadoria que economiza tempo, em vez de mais uma notificação que distrai.

No Brasil, empresas de mídia já entenderam essa lógica. A RBS, por exemplo, oferece newsletters como a GZH Noite e a Destaques do Meio-Dia, que entregam um panorama ágil e confiável das principais notícias do dia. Elas se tornaram ponto de contato direto com leitores que buscam informação sem ruído.

No meu caso, acompanho semanalmente algumas newsletters de tecnologia que viraram parte da minha rotina. A Drops, produzida com curadoria de tendências e inovação. A newsletter do Scott Galloway, com análises afiadas sobre negócios e cultura digital. E a de Benedict Evans, que traz uma visão estratégica sobre o futuro da tecnologia e da internet. Todas chegam direto na minha caixa de entrada e me ajudam a pensar o presente e o futuro.

Mas por que uma empresa deveria criar a sua?

Simples. Porque é um canal direto, proprietário e com retorno altíssimo. Enquanto redes sociais dependem de impulsionamento e mudanças constantes de algoritmo, a newsletter é um ativo que a empresa constrói. Os dados são dela. A audiência também. E o melhor: o retorno sobre investimento é alto. Estudos recentes apontam que para cada dólar investido em email marketing, o retorno médio é de 36 dólares.

Além disso, uma newsletter permite educar o cliente, lançar produtos, contar histórias da marca, fidelizar usuários e automatizar processos. Tudo com custo controlado e métricas claras. Hoje, plataformas como Mailchimp, MailerLite, Substack e beehiv tornam o processo simples e acessível, mesmo para quem nunca criou uma.

Em um mundo saturado de informação, quem entrega conteúdo relevante com frequência e propósito conquista atenção, confiança e resultado.