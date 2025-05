Mais que super apps: agora a corrida é pela principalidade

Nos últimos anos, o Brasil se tornou um dos terrenos mais férteis do mundo para o crescimento dos super apps — essas plataformas que misturam marketplace, banco, delivery, cashback, seguros, transporte e, se bobear, até consulta médica. E o jogo aqui vai muito além do número de usuários. O que essas empresas realmente estão disputando é a sua principalidade .

Sim, esse termo meio estranho vem do mundo dos bancos, mas se aplica perfeitamente ao universo dos apps: ser o principal , o favorito, o que você recorre sempre — o app que você abre para tudo. E isso, no mercado digital, vale ouro.

Você quer comprar um presente, pagar o boleto do gás, pedir sushi e ainda aproveitar um cashback? Melhor ainda se for sem trocar de aplicativo, né? É aí que entram os super apps brasileiros, que vêm criando verdadeiros ecossistemas fechados . Quanto mais tempo você passa lá dentro, mais dados eles têm sobre você, mais ofertas personalizadas surgem e mais difícil fica sair.

O iFood quer que você peça o jantar, compre na farmácia, faça mercado e ainda receba cupons — tudo sem sair da plataforma. Já o Magalu se transformou num combo de e-commerce, conteúdo e banco digital. O PicPay, com mais de 60 milhões de usuários, virou carteira, vitrine de empréstimos e até espaço para ganhar cashback com as contas do mês.