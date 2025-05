Como o streaming virou o centro do entretenimento

Netflix já investiu mais de R$ 1,5 bilhão em conteúdo brasileiro. nikkimeel / stock.adobe.com

Se você precisava de um número para entender o tamanho do streaming hoje, aqui está: 44,3%. Esse é o percentual de todo o tempo de exibição de TV nos Estados Unidos que, em abril de 2025, foi dedicado exclusivamente a plataformas de streaming — segundo o relatório The Gauge, da Nielsen.

Não é exagero dizer: o streaming não é mais alternativa, é centro. Não está competindo com a TV — ele é a TV para boa parte da audiência. E, cada vez mais, é o formato padrão de consumo de conteúdo.

O dado impressiona porque representa mais do que a soma da audiência da TV aberta (16,2%) e da TV a cabo (29,1%) — juntas, essas modalidades chegam a 45,3%, ou seja, só um ponto percentual acima. E essa diferença está diminuindo mês a mês.

Não é só sobre quantidade. É sobre comportamento.

Por trás desse número está uma transformação profunda no jeito como as pessoas consomem conteúdo. O público já não se organiza mais em torno da grade de programação — o consumo é sob demanda, personalizado, em múltiplos dispositivos e contextos.

Leia Mais O novo Papa e a revolução da IA: a Igreja se conecta com o futuro

O streaming ganhou força porque aprendeu a fazer o que a audiência quer: entregar no ritmo dela. E agora, com estratégias mais sofisticadas de distribuição e recomendação, está refinando a fórmula.

Grey’s Anatomy, por exemplo, atingiu 3,9 bilhões de minutos assistidos em abril. Mesmo com 21 temporadas no ar, a série se mantém entre os destaques justamente porque está disponível em mais de uma plataforma — Hulu e Netflix — e porque os episódios novos foram transmitidos de forma simultânea no streaming e na TV. Resultado: 10% da audiência total da série veio de apenas 3% dos episódios (os mais recentes). Um retrato perfeito de como o novo puxa o velho — e o velho continua relevante se estiver no lugar certo.

The White Lotus, série da HBO, somou 3,7 bilhões de minutos assistidos apenas na Max. Isso garantiu 1,5% da audiência total para a Warner Bros. Discovery — um desempenho consistente em meio a um mercado cada vez mais competitivo.

Outro destaque incontestável é o YouTube, que quebrou mais um recorde: 12,4% de share de visualização, seu maior número desde que a Nielsen passou a monitorar a plataforma. O crescimento foi constante: +1,6 ponto percentual desde janeiro. Em vez de depender de lançamentos caros ou licenciamento de grandes IPs, o YouTube cresce com creators, conteúdo segmentado, formatos híbridos e uma usabilidade que se adapta a qualquer tela — da TV à tela do celular.

Isso mostra uma nova realidade: o conteúdo nativo digital, com linguagem própria e forte conexão com comunidades específicas, também virou mainstream.

Outro player que subiu foi o The Roku Channel, agora com 2,4% de participação, ajudado pela integração com serviços como Max e pela facilidade de navegação em TVs conectadas.

Um dado importante: nos EUA, mais de 80% das residências com internet já têm uma smart TV. Isso muda tudo. Porque o streaming não depende mais de baixar app, conectar cabos ou comprar dispositivos externos. Ele está pronto no botão do controle.

No Brasil, esse movimento é ainda mais evidente. Com mais de 140 milhões de usuários de vídeo digital, o país se consolidou como o maior mercado da América Latina e o sétimo do mundo em número de assinantes de streaming. O consumo aqui também é centrado na smart TV, presente em mais de 85% das residências conectadas, segundo a Kantar. A experiência já começa no botão do controle remoto — e não no labirinto de configurações.

A grande virada não é apenas de tela — é de lógica. O streaming virou o centro porque deixou de ser um canal e virou ecossistema. Não há mais uma janela principal. O conteúdo estreia em várias, ao mesmo tempo. A estratégia de lançamento agora envolve maratona, teaser, algoritmo, clipes virais no TikTok e distribuição segmentada por país, por perfil, por interesse.

No cenário brasileiro, isso também se traduz em uma produção local mais robusta. A Netflix já investiu mais de R$ 1,5 bilhão em conteúdo nacional. E outras plataformas seguem o mesmo caminho: Globoplay, Prime Video e Max estão apostando em histórias locais com distribuição global. O sucesso de séries como Sintonia, Cangaço Novo e Os Outros mostra que o streaming não é só global — é, cada vez mais, regional.

O consumo virou fragmentado, mas a atenção está mais concentrada do que nunca. E quem entende isso sai na frente.

Os dados da Nielsen são claros: quem distribui melhor, ganha mais minutos de tela. Quem oferece conveniência, ganha recorrência. E quem sabe ler os sinais do comportamento da audiência, dita a próxima tendência.

Se o streaming virou o centro, o desafio agora é manter esse lugar. Não basta crescer — é preciso sustentar relevância em um mercado saturado, com mais plataformas, mais opções e mais distrações.

E enquanto nos EUA o AVOD (streaming gratuito com anúncios) cresce com força, no Brasil ele já é realidade. Plataformas como Pluto TV, Samsung TV Plus e o próprio YouTube têm alto engajamento. E, segundo estudo da Bain & Company, 58% dos brasileiros aceitariam ver anúncios em troca de conteúdo gratuito. A lógica muda, mas a atenção continua valendo ouro.

A disputa não é mais apenas por audiência, mas por tempo, hábito e lembrança. O consumidor está no controle — e o botão “pular intro” é só um dos muitos sinais de que ele quer decidir tudo.