“Se você substituir todas as pessoas por IA, na hora em que surgir uma crise, não terá ferramentas suficientes para resolver” diz Amanda Graciano

Durante o South Summit Brazil 2025 , conversei com Amanda Graciano , empreendedora e líder em negócios de impacto, sobre os desafios de empreender no Brasil e a importância de construir soluções conectadas com causas, comunidades e pessoas.

Quem é Amanda Graciano

Executiva de estratégia e inovação, especialista em crescimento de negócios e transformação digital. Já liderou projetos em Cubo Itaú, Stefanini, TOTVS e Biominas, além de atuar como Conselheira do Pacto Global da ONU. Foi eleita pela Wired Brasil como uma das pessoas mais criativas do país e reconhecida como uma das 100 Mulheres da Inovação no Brasil em 2023, ajudou mais de 1.000 empresas e produtos a escalarem com inteligência e impacto real. Além de comandar a Trama, consultoria estratégica focada no crescimento de negócios, é colunista em Estadão, MIT Technology Review e Startups.com.