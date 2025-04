"A primeira regra é não perder dinheiro", diz Monique Evelle

Quem é Monique Evelle

Monique carrega diversos reconhecimentos, Ela está entre os 100 empreendedores do ano na América Latina e, pelo segundo ano consecutivo, está na lista das 500 personalidades mais influentes da região, segundo a Bloomberg Línea. Também foi eleita uma das Personalidades Negras Mais Influentes do Mundo na categoria Negócios pelo MIPAD, da ONU. Em 2017, entrou para a lista 30 Under 30 da Forbes Brasil e está entre os 50 profissionais mais criativos do país segundo a Revista Wired. Foi ainda reconhecida pela Forbes dos Estados Unidos como uma das maiores empreendedoras do Brasil e, em 2023, homenageada no Women to Watch Brasil.