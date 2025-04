“Primeiro escute as pessoas antes de implementar qualquer coisa”, diz  secretária de Inclusão Digital do RS

No South Summit , conversei com Lisiane Lemos, secretária de Inclusão Digital e Apoio às Políticas de Equidade do RS, que reforçou: diversidade não é sobre marketing — é sobre estrutura, acesso e transformação. Com trajetória no setor privado e agora no público, ela defende que políticas afirmativas precisam estar no centro da estratégia, tanto nas empresas quanto em espaços institucionais.

Quem é Lisiane Lemos

Secretária Extraordinária de Inclusão Digital e Apoio às Políticas de Equidade no Estado do Rio Grande do Sul. Com experiência como executiva no Google e na Microsoft, Lisiane é uma defensora ativa da diversidade e inclusão. Co-criou a Rede de Profissionais Negros e o Comitê de Igualdade Racial no grupo Mulheres do Brasil. É também presidente do conselho do Instituto Conselheira 101 e conselheira na NTT Data. Como professora no MBA em Tecnologia para Negócios da PUCRS, acredita no poder do conhecimento para transformar o mundo.