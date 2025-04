"CVC é mais uma ferramenta que a empresa tem para criar valor futuro para o negócio dela", diz Pedro Waengertner

Durante o South Summit Brazil 2025 , conversei com Pedro Waengertner , CEO da ACE Cortex e um dos nomes mais influentes no cenário brasileiro de startups e empreendedorismo.

Na entrevista, Pedro destacou que o ambiente de negócios no país está amadurecendo, com conexões mais sólidas entre empresas, investidores e novos talentos.

Ele também comentou a importância da inovação aberta e do investimento em educação empreendedora como caminhos para preparar lideranças e transformar boas ideias em resultados.

Quem é Pedro Waengertner

Empreendedor com grande bagagem em marketing e vendas, é cofundador de diversas empresas. Atualmente atua como CEO da ACE Ventures, investidora de startups early-stage, apoiando centenas de empreendedores a atingirem seus objetivos. Trabalha com startups e grandes empresas na mudança de mindset em assuntos relacionados a crescimento, marketing, gestão e liderança.

Ele acredita que seja possível mudar o Brasil através do trabalho junto a empreendedores que realmente queiram fazer a diferença. Também é palestrante e autor dos best-sellers A Estratégia da Inovação Radical e Transformação Radical, além de professor do MBA da ESPM, onde atua há mais de 20 anos. Atua como conselheiro em empresas de diversos portes no Brasil.