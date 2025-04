"A inovação também almeja, de certa forma, gerar uma qualidade de vida para a população", diz vice-governador

No South Summit , conversei com Gabriel Souza, vice-governador do Estado, sobre como o poder público pode ser um verdadeiro motor de desenvolvimento tecnológico e empreendedorismo. Falamos sobre parcerias, políticas públicas e o desafio de levar inovação para todas as regiões.

Quem é Gabriel Souza

Vice-governador do Rio Grande do Sul. Gabriel Souza é mestre em Direito Empresarial e Cidadania (Unicuritiba), possui formação em Medicina Veterinária (Ulbra) e treinamento executivo pela Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, pelo Insper, em São Paulo, pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), no Rio de Janeiro, e pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina. Com mais de 20 anos de vida pública, atuou oficialmente como deputado estadual por dois mandatos na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, onde ocupou posições de destaque como presidente da Casa, líder de governo e líder de bancada.