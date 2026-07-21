Zero evolução no time do Grêmio

Carlos Vinícius vai desfalcar o Tricolor contra o Bolívar-BOL, na Sul-Americana. Rapha Marques / Grêmio FBPA

Acho que é meio óbvio que, a partir do momento em que um time perde qualidade, a tendência é que ele piore. O Grêmio perdeu Arthur e Viery nesta parada para a Copa, dois jogadores titulares, e, a meu ver, o que temos no elenco não os substitui com a mesma qualidade.

Nardoni é um jogador completamente diferente do Arthur. A bola quase não fica mais no meio-campo do Grêmio. Mas, mesmo que o time tenha perdido peças importantes, o torcedor ainda tinha certa esperança de que a parada para a Copa tivesse sido bem aproveitada e de que a equipe mostrasse pelo menos um pouquinho de evolução.

Mas infelizmente o que vimos em Mirassol foi assustador. Um time apático, um primeiro tempo preguiçoso, que em nada condiz com a nossa história.

Falei na derrota para o jogo contra o Corinthians e repito: não consigo ver essa comissão técnica tirar mais deste time. 40 e tantos dias se passaram de um jogo para o outro e a impressão que tivemos é que a derrota na Arena tinha sido no final de semana passado, pois a equipe não evoluiu em nada.

Agora temos uma altitude pra encarar pela Sul-Americana e não teremos o nosso principal jogador: Carlos Vinícius está suspenso para as duas partidas.

Como é possível ser otimista com um resultado positivo depois do que vimos em Mirassol? Eu realmente não sei. Vou torcer para o Grêmio sempre e em qualquer situação. Mas eu estou muito preocupada com que estamos vendo.