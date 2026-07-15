Um café com presidente, uma revelação surpreendente sobre Mec e muitas atualizações sobre o Grêmio

Odorico Roman conversou com jornalistas sobre o que foi feito nos primeiros sete meses de gestão. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Participei de um encontro na Arena com a direção do Grêmio, na manhã desta quarta-feira (15), a convite do presidente Odorico Roman. A ideia era reunir jornalistas para falar sobre o que foi feito no primeiro semestre da nova gestão.

Confesso que saí bastante surpresa com algumas situações e um tanto quanto preocupada.

A principal notícia do encontro foi o aceite do Grêmio à proposta de 12 milhões de euros do Shakhtar por Gabriel Mec. Não quer dizer que ele vá sair agora, pois é preciso que o jogador queira ir para a Ucrânia — ele já recusou uma oferta parecida do mesmo clube na temporada passada. Mas, além do valor baixo por uma joia (vendemos um zagueiro por 17 milhões de euros), o que mais me surpreendeu foi um pedido de Mec.

Segundo o Grêmio, o jogador marcou uma reunião com a direção, junto de seu empresário e de seu pai, e revelou o desejo de deixar o clube nesta temporada. Bom, ainda nesta semana escrevi que ele seria um dos principais jogadores do segundo semestre, mas se não quer ficar em Porto Alegre, é preciso que gere pelo menos um bom valor para o clube.

Corte de gastos

Outra informação importante é de que o Grêmio vai cortar os gastos pela raiz. A folha de pagamento hoje é de R$ 23 milhões mensais, e a direção quer diminuir para R$ 18 milhões. Perguntei quando e ouvi: "o quanto antes". A expressão me dita foi:

— Acabou o Show do Milhão, o Silvio Santos já morreu.

Ou seja, o clube não vai pagar mais salários astronômicos para ninguém e isso atinge diretamente algumas renovações. Como a de Amuzu, por exemplo, que também não deve ficar. Outros nomes podem ser negociados na ideia de enxugar gastos.

É um movimento arriscado, visto que o time em campo já tem muitas limitações e teve suas dificuldades no primeiro semestre. Mas, do ponto de vista financeiro, para ter um clube saudável é preciso fazer esta movimentação ou podemos pagar muito caro por esta conta logo ali adiante.

Saí da reunião com a convicção de que será uma temporada sangrenta e de muita aflição. Resta torcer para dar certo.