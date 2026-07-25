Torcedor na Arena será fundamental para que o Grêmio possa vencer o Fluminense

Torcedor precisa se fazer presente na Arena do Grêmio. Duda Fortes / Agencia RBS

Eu sei que está todo mundo muito desconfiado do trabalho que vem sendo executado no Grêmio. O torcedor está impaciente e tem toda razão de estar. Mas no próximo domingo temos uma partida fundamental pelo Brasileirão diante do Fluminense.

Um adversário que vem de um resultado ruim no campeonato, mas teve a semana inteira para descansar e trabalhar o time para o confronto contra nós. Não vencer no domingo pode significar entrar na zona de rebaixamento pela pontuação, por óbvio, e, por conta do calendário de Sul-Americana e Copa do Brasil, podemos dormir por ali durante alguns dias.

É evidente que o trabalho não é bom e que os discursos não batem. No início do ano, em coletiva, o técnico Luis Castro falou em brigar por vaga de Libertadores através do Brasileirão e a realidade é completamente diferente.

Mas, diante de todas as circunstâncias, sabemos que a presença da nossa torcida é sempre fundamental. O Grêmio manteve as promoções para os sócios, que poderão levar um acompanhante a custo zero nesta partida. Aliás, acho que a direção entendeu que essa é a melhor maneira de manter nosso fator local pulsando.

Te encontro na Arena!

Sei que nosso último encontro na Arena não foi dos melhores: a derrota para o Corinthians foi duríssima e nos custou caro. Mas sabemos que é o torcedor que leva este clube nas costas.

Portanto, faço aqui um apelo para você que está com dúvidas de girar a catraca no próximo domingo. Somos nós que vamos carregar o Grêmio até o fim desta temporada que se desenha com muitas dificuldades. Vamos com tudo, gremistada! Espero te encontrar na esplanada no próximo domingo!