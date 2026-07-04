O que eu espero do Grêmio no amistoso contra a Chapecoense

Luís Castro tem a missão de melhorar o desempenho do time Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Já falamos durante a semana sobre a perda de qualidade do Grêmio do primeiro semestre para o restante da temporada. Dos reforços que chegaram, apenas Wallace teve oportunidade de enfrentar o Cascavel na semana passada e, na minha opinião, foi bem dentro do possível.

Luís Castro comentou que o mais importante não era o resultado e eu concordo com ele. Amistoso é teste, é para observar, mudar esquema, etc. Mas também era lógico que se perdesse para os reservas do Cascavel, a corneta ia pegar.

Diante da Chapecoense neste sábado, aliás, com transmissão em imagens no Youtube de Gaúcha Esportes, o desafio certamente terá mais dificuldades, pois mesmo que a Chape tenha suas limitações no Brasileirão, é um time de Série A. Vale lembrar que não vencemos eles no confronto do primeiro turno, em Chapecó.

O que eu espero do Grêmio, principalmente do treinador, é criatividade e variação tática. Não preciso de um resultado elástico e também não quero pagar vale de perder o jogo. É óbvio que temos que vencer. Mas além disso, é preciso mostrar desempenho. Preciso ver o mínimo de evolução neste time, mesmo que tenha perdido qualidade.

Leia Mais Gaúcha Esportes transmite amistoso entre Grêmio e Chapecoense em imagens neste sábado

Nos venderam a ideia de que a parada para a Copa do Mundo seria quase que uma solução mágica para que a equipe passasse um pouco de confiança para o torcedor e é essa impressão que quero ter. De um time confiável, brigador e que não vai aceitar mais uma temporada medíocre pelo caminho.