Queki

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Voz da torcida Tricolor na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Jornalista há mais de quinze anos e apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Grêmio.

Amistoso
Opinião

O que eu espero do Grêmio no amistoso contra a Chapecoense

Tricolor terá nova oportunidade para mostrar um pouco mais de desempenho neste sábado

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