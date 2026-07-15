Queki

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Voz da torcida Tricolor na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Jornalista há mais de quinze anos e apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Grêmio.

Titularíssimo
Opinião

O jogador que será fundamental para o segundo semestre do Grêmio

Se o treinador escalar Mec onde ele mais rende, o garoto poderá ser o nome do time

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