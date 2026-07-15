O jogador que será fundamental para o segundo semestre do Grêmio

Gabriel Mec tem que ser titular. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Talvez seja uma obviedade pra mim e pra você que está lendo essa coluna de que Gabriel Mec é titular do Grêmio. Mas não foi essa impressão que o treinador passou no primeiro semestre do ano. O garoto foi e voltou algumas vezes do banco para os 11 titulares. Aparentemente pelos amistosos recentes, Luís Castro parece ter se convencido de que o guri deve começar jogando e é o que eu realmente espero para a volta do Tricolor aos gramados.

Confesso que ainda tinha algumas dúvidas se ele não seria ficha 1 para ser vendido nesta janela. Mas o clube conseguiu bater a meta orçamentária de vendas com a transferência de Viery para a Fiorentina. A projeção da direção era de 140 milhões e foi possível bater mais de 170 milhões. Claro que isso dá um fôlego, mas sabemos que não resolve nossos problemas financeiros.

Porém, acho justo e fundamental se o Grêmio conseguir manter Gabriel Mec no elenco. Na segunda-feira (13), nosso colega Geison Lisboa trouxe a informação de que o Shakhtar Donetsk estaria preparando uma proposta na casa dos 15 milhões de euros pelo garoto. Além de achar pouco pra uma joia como Mec e por se tratar de um meia-atacante, acho que não podemos mais perder qualidade no elenco.

Penso que se Luís Castro escalar o garoto na posição em que mais rende, como um meia centralizado, ele pode ajudar muito na engrenagem do meio-campo no segundo semestre. Em pouco tempo no grupo principal, Gabriel Mec mostrou que tem muito repertório.

Confio muito na evolução deste guri e acho que ele pode ser um dos principais jogadores do segundo semestre.