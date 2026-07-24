O Grêmio volta vivo de La Paz

Vamos combinar que o time do Bolívar não é nada demais. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Eu confesso pra vocês que não esperava muita coisa do nosso Tricolor na Bolívia por dois motivos: um time alternativo e desentrosado e a enorme altitude de La Paz. Se nossos colegas que fizeram a transmissão sentiram os efeitos, imagina os jogadores em campo. Claro que são atletas, mas penso que é impossível não sentir. Portanto, meu pedido era que o Grêmio voltasse vivo e, pra mim, voltou.

Fez um bom enfrentamento no primeiro tempo mesmo tomando um susto nos primeiros minutos, o gol do Bolívar com um minuto e meio de jogo me dava a impressão de que seria um jogo tenebroso pra gente. Mas mesmo saindo duas vezes atrás no placar, conseguimos empatar e até mesmo quase virar na primeira etapa, tivemos as chances mais claras de gol.

Mas nos 45 minutos finais, o time sentiu muito a altitude, baixamos demais o ritmo do jogo e poderíamos ter saído com uma derrota expressiva não fosse o grande goleiro que temos. Weverton fez milagres e deixou o Grêmio vivo para o jogo da volta.

Vamos combinar que o time do Bolívar não é nada demais e talvez sua principal arma seja a altitude. Confio na virada no jogo da próxima semana diante do nosso torcedor. O Tricolor tem total condição de alcançar a vaga para as oitavas de final da Sul-Americana no jogo da volta.

Dentro das adversidades que tivemos, penso que foi um enfrentamento de caráter do Grêmio. Vamos pra cima!