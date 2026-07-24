Queki

Queki

Voz da torcida Tricolor na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Jornalista há mais de quinze anos e apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Grêmio.

Confiança
Opinião

O Grêmio volta vivo de La Paz

Tricolor foi superado por 3 a 2 no jogo de ida dos playoffs das oitavas de final Sul-Americana

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Queki

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS