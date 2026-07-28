O Grêmio evoluiu em relação a ele mesmo

Eu voltei pra casa triste porque merecíamos ter vencido o jogo. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Vamos combinar que o torcedor que foi pra Arena no último domingo (26) estava bastante desconfiado com o que o time poderia apresentar. Talvez até um pouco pessimista com o que vinha pela frente. Afinal, durante toda a temporada o Grêmio se mostra muito inconfiável. Mas a verdade é que eu, pelo menos, voltei pra casa triste porque merecíamos ter vencido o jogo.

Precisamos analisar o contexto. Era um adversário do G-4 do Brasileirão, que joga a Libertadores e estava descansado, sem nenhum jogo durante a semana, enquanto nós jogamos na altitude. Luís Castro optou por três volantes no meio-campo e eu achei correto pensando na qualidade do adversário, inclusive, funcionou. O sistema defensivo conseguiu anular o bom ataque do Fluminense.

A única chance do time carioca foi na infelicidade do nosso zagueiro Kannemann ao colocar a mão na bola dentro da área. Ali o time poderia ter se perdido completamente, pois jogava melhor e resultado estava indo pro ralo. E aí vem a outra boa notícia: os reforços entraram para ajudar. Jovane deu o passe e Diego Caito teve atitude e coragem pra driblar o marcador e botar pra dentro.

Claro que temos que ter toda calma do mundo em relação a esses jogadores, mas conseguiram ajudar já no primeiro jogo e isso conta muito. Foi um Grêmio completamente diferente do jogo contra o Mirassol e é possível dizer que a evolução de um jogo pro outro foi extremamente significativa. Vimos um sistema defensivo mais consistente, oportunidades criadas e principalmente, muito mais atitude e competitividade.

Esse Grêmio não cai. Não sei até onde vai, mas não cai.