Não há paz quando se trata de Grêmio

A impressão que eu tenho é de que, às vezes, é impossível ter uma boa notícia que venha do Grêmio.
Há poucos dias, eu estava tranquila com a possibilidade de renovação automática do meu centroavante, que é o artilheiro do time e a grande notícia desde a temporada passada.
Mas o noticiário desta quinta-feira (16) trouxe que, infelizmente, o atleta não atingiu a meta estabelecida de ser titular em pelo menos 45 minutos em 70% dos jogos do Grêmio.
Carlos Vinícius é simplesmente o jogador em quem o torcedor mais confia atualmente. É o artilheiro da temporada, com 17 gols. São 28 desde que chegou. Foi a grata surpresa da janela de setembro do ano passado.
Por óbvio, chamou muito a atenção dos clubes concorrentes pelo desempenho que teve aqui no Grêmio e essa é a grande preocupação do torcedor. Seu contrato acaba no final deste ano, ou seja: o jogador já pode assinar um pré-contrato com outra equipe.
Postura elogiada
O Tricolor tem conversas para a renovação de contrato. Nos bastidores, a postura de Carlos Vinícius é muito elogiada. É possível dizer que existe um encaminhamento para a renovação do contrato. Mas enquanto não estiver tudo assinado, há preocupação.
Estou torcendo muito para que essa novelinha tenha um final feliz para nós gremistas. Não quero nem imaginar a possibilidade de perder o nosso principal jogador. Oremos!
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