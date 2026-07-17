Não há paz quando se trata de Grêmio

"Vini da Pose" é o artilheiro do Grêmio na temporada. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

A impressão que eu tenho é de que, às vezes, é impossível ter uma boa notícia que venha do Grêmio.

Há poucos dias, eu estava tranquila com a possibilidade de renovação automática do meu centroavante, que é o artilheiro do time e a grande notícia desde a temporada passada.

Mas o noticiário desta quinta-feira (16) trouxe que, infelizmente, o atleta não atingiu a meta estabelecida de ser titular em pelo menos 45 minutos em 70% dos jogos do Grêmio.

Carlos Vinícius é simplesmente o jogador em quem o torcedor mais confia atualmente. É o artilheiro da temporada, com 17 gols. São 28 desde que chegou. Foi a grata surpresa da janela de setembro do ano passado.

Por óbvio, chamou muito a atenção dos clubes concorrentes pelo desempenho que teve aqui no Grêmio e essa é a grande preocupação do torcedor. Seu contrato acaba no final deste ano, ou seja: o jogador já pode assinar um pré-contrato com outra equipe.

Postura elogiada

O Tricolor tem conversas para a renovação de contrato. Nos bastidores, a postura de Carlos Vinícius é muito elogiada. É possível dizer que existe um encaminhamento para a renovação do contrato. Mas enquanto não estiver tudo assinado, há preocupação.

Estou torcendo muito para que essa novelinha tenha um final feliz para nós gremistas. Não quero nem imaginar a possibilidade de perder o nosso principal jogador. Oremos!