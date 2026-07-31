Queki

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Voz da torcida Tricolor na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Jornalista há mais de quinze anos e apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Grêmio.

Chega!
Opinião

Não há nada que sustente o trabalho de Luís Castro no Grêmio

Já deveria ter sido demitido na derrota para o Corinthians

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