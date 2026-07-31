Não há nada que sustente o trabalho de Luís Castro no Grêmio

Mais um episódio vergonhoso para a nossa história. Duda Fortes / Grupo RBS

Deu, chega. Paciência tem limite e o Luís Castro já teve o suficiente, talvez mais do que merecesse. Já deveria ter sido demitido na derrota para o Corinthians. Não há absolutamente nada que sustente o trabalho deste treinador, nem mesmo a utilização dos jovens, que é um dos pilares do seu trabalho. O Grêmio conseguiu a façanha de ser eliminado pelo Bolívar na repescagem da Sul-Americana.

Mais um episódio vergonhoso para a nossa história. E o pior é que o treinador implorou que isso acontecesse ao escalar três volantes contra o time boliviano, precisando reverter um placar de um gol de vantagem pro adversário.

Inacreditável

A impressão era que o Grêmio jogava na altitude de mais de 3 mil metros de La Paz novamente. Foi inacreditável a atuação vergonhosa que o Tricolor proporcionou ao seu torcedor, que novamente compareceu em bom número e fez sua parte. Mais de 25 mil pessoas estiveram na Arena e saíram frustrados de novo.

Negligente

O Grêmio ainda não venceu desde a parada pra Copa do Mundo, quando me juraram que o trabalho do treinador ia aparecer. A direção precisa ter humildade e reconhecer que Luís Castro não deu certo, reconhecer que foi negligente ao jogar no lixo mais de 40 dias da parada pra Copa e mudar enquanto há tempo.

Pois repito, não há nada que sustente o trabalho deste treinador, que não conseguiu montar um time que fizesse um mísero gol no Bolívar dentro de casa. Chega de Luís Castro. Chega deste trabalho inoperante.