Marlon e Villasanti podem ser as boas notícias do segundo semestre do Grêmio

Marlon retornou ao time titular depois de quatro meses. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Que o Grêmio precisa agregar qualidade ao elenco, todo mundo sabe. Mas que as boas notícias viriam do departamento médico, depois de um longo período, a gente não tinha certeza.

A verdade é que as primeiras partidas de Villasanti — depois de nove meses fora de combate — animaram o torcedor. No último domingo (26), foi a vez de Marlon retornar aos gramados, após quatro meses se recuperando de uma grave lesão.

Os dois atletas são extremamente identificados com o clube e agregam qualidade ao elenco.

Villa está no Grêmio desde 2021, passou pela fase terrível daquele ano e sempre foi comprometido com a causa. Cresceu na hierarquia dos volantes até se tornar um titular absoluto. Desde então, demonstrou comprometimento e qualidade. Por vezes, o chamávamos de "fominha", por jogar sempre. Tem a parte física privilegiada, inclusive.

Minha dúvida era como o volante voltaria depois de nove meses se recuperando de uma lesão que o deixou fora da Copa do Mundo. Mas, para a minha alegria, Villasanti voltou bem e jogando todas, até mesmo na altitude de La Paz, quando marcou seu 15º gol com a camisa do Grêmio.

Outro que surpreendeu foi Marlon. Depois daquela cena horrorosa da sua lesão, no final de março, diante do Vitória, na Arena, o lateral voltou em tempo recorde e direto no time titular. Por mais que Pedrinho tenha feito um bom "feijão com arroz" ao assumir a posição, ter Marlon na lateral-esquerda é diferente.

Além da qualidade e imposição que o jogador traz ao time, ainda há o fator liderança. Marlon é energia pura dentro de campo. E de quebra, ele ainda potencializa muito o Amuzu pelo lado esquerdo.

O retorno deles, que quase não participaram do nosso difícil primeiro semestre, é uma boa notícia. Eles tem tudo pra ajudarem o Grêmio nas missões que temos até o final do ano.