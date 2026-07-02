Gabriel Magalhães e Haaland esquentam duelo entre Brasil e Noruega nas oitavas

Já teve puxão de camisa, encarada cara a cara e até bolada na cabeça pós gol no melhor estilo provocativo do norueguês. Darren Staples / AFP

Um joga no Arsenal e outro no Manchester City, dois clubes que alimentam a disputa direta pelos títulos da Premier League nas últimas temporadas. A partir da definição da Noruega como adversária do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo, as redes sociais foram invadidas com fotos e vídeos da rivalidade entre Gabriel Magalhães e Haaland. Os dois disputam a mesma competição há quatro temporadas e as provocações são das mais diversas.

Já teve puxão de camisa, encarada cara a cara e até bolada na cabeça pós gol no melhor estilo provocativo do norueguês. Em 2024, os dois chegaram a ser separados por ninguém mais ninguém menos que Pep Guardiola ao saírem se bicando em um empate sem gols pela Premier League. Depois do episódio da bolada na cabeça, Magalhães retribuiu a "gentileza" comemorando um gol do Arsenal na cara de Haaland no mesmo ano.

Apesar dos vários episódios provocativos, os dois deixam a rivalidade apenas dentro das quatro linhas exatamente da forma que qualquer apaixonado por futebol curte. Agora a gente para e pensa, se na Premier League já foi assim, imagina em uma decisão de oitavas de final da Copa do Mundo em jogo único?

Tenho achado o Haaland meio vacinado. Outro dia falou que a Noruega certamente perderia o confronto da fase de grupos para a França e ela seria a campeã em sua visão. Agora, disse que as chances contra o Brasil são remotas.

Sabemos da qualidade desse centroavante monstro. Ele vai fazer de tudo pra levar essa disputa contra o brasileiro. Não dá pra dar mole, não. Ainda bem que o Gabriel Magalhães o conhece bem de pertinho. Pra cima deles, Brasil!