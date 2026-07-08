Dos jogadores com contrato a encerrar, gostaria que um permanecesse no Grêmio

Amuzu chegou com uma certa desconfiança no clube e precisou de um tempo para se adaptar. JUAN MABROMATA / AFP

O Grêmio tem uma lista de jogadores com contrato para encerrar no final desta temporada. Amuzu é um deles e a leitura que a gente tem dos bastidores é que ainda não houve uma movimentação para a renovação de contrato e que o impasse de momento seria uma valorização salarial ao jogador, que já é bem remunerado. Ele, inclusive, já pode assinar um pré-contrato com outro clube.

Pois bem, sabemos que a situação financeira não é das melhores, há poucos dias tivemos notícias de atraso de salário e direito de imagem, já colocados em dia pela direção. Entendo que Amuzu já tem um salário elevado para o padrão atual do clube e que uma valorização pode parecer inviável neste momento. Mas gostaria muito que a direção conseguisse achar um meio termo com o jogador e vice-versa.

Amuzu chegou com uma certa desconfiança no clube e precisou de um tempo para se adaptar. Mano Menezes foi o principal fiador da sua melhora dentro do time. O treinador soube lapidar o jogador e passou a confiança que precisava para Amuzu conquistar a titularidade. Podemos dizer que o ganês evoluiu muito da temporada passada para essa. Com sete gols na temporada, pra mim, ele é titular absoluto e um dos principais jogadores do Grêmio hoje.

Me preocupa ver que estamos perdendo qualidade em um time que já tem suas limitações e teve muitas dificuldades para cumprir os objetivos do primeiro semestre. Já perdemos Viery e Arthur, dois titulares e ainda há possibilidade de mais saídas.

Teremos um segundo semestre recheado de compromissos importantes e não podemos perder mais qualidade em um elenco que já é bastante limitado.