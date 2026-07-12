Queki

Queki

Voz da torcida Tricolor na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Jornalista há mais de quinze anos e apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Grêmio.

Um pouco de alegria
Opinião

Boas notícias no amistoso do Grêmio contra o Cruzeiro

Tricolor venceu a Raposa por 3 a 1, em Brasília

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Queki

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS