Boas notícias no amistoso do Grêmio contra o Cruzeiro

Carlos Vinícius marcou um dos gols gremistas em Brasília. DEIVIDSON ISIDIO / Grêmio,Divulgação

Eu juro pra vocês que estava pronta pra me irritar neste domingo. Mesmo que o juiz quisesse muito o empate nesse amistoso, o Grêmio conseguiu me dar um pouco de alegria. Pelo que a gente tinha visto dos amistosos diante do Cascavel e Chapecoense, a tendência era a gente tomar um tufo diante do Cruzeiro em Brasília. Mas o Tricolor fez um bom enfrentamento.

Luís Castro apostou em uma formação com Nardoni, Villasanti e Mec no meio e, aparentemente, deu certo. Villa foi a grata surpresa desse amistoso. Eu estava com esperanças que sua volta seria um reforço e tomara que seja, gosto muito do paraguaio e acho que ainda pode agregar muito.

O primeiro gol do Grêmio foi uma roubada de bola de Kannemann, que também foi bem e um passe de Tetê pro nosso centroavante matador. O Cruzeiro empatou na sequência, mas Nardoni fez o segundo e foi também uma boa notícia. Grando chegou a pegar dois pênaltis "mandrakes” que o juizão tava louco para dar para o time mineiro. Mas nosso goleiro foi frio e decisivo.

No finalzinho, marcou um pra nós e Matheus Nascimento guardou. Fez seu primeiro gol com a nossa camisa. O que menos importa nesses amistosos é o resultado e já falamos disso várias vezes, mas é importante ver, que depois de dois jogos bem ruins, o Grêmio venceu um adversário potente de série A antes de recomeçar seus compromissos.

Foi uma boa notícia para torcida Tricolor, que estava bem desnorteada nesses últimos dias! Vamos pra cima, Grêmio! O segundo semestre é recheado de compromissos do jeito que a gente gosta! Foi um bom alento!