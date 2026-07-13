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Voz da torcida Tricolor na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Jornalista há mais de quinze anos e apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Grêmio.

Amistoso
Opinião

Boa vitória contra o Cruzeiro devolve confiança ao torcedor do Grêmio

Tricolor venceu um adversário casca grossa e está se mexendo para se reforçar 

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