Boa vitória contra o Cruzeiro devolve confiança ao torcedor do Grêmio

Tricolor venceu o Cruzeiro por 3 a 1 com dois pênaltis defendidos por Gabriel Grando. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Confesso que estava me preparando para começar a semana em terapia coletiva depois das últimas notícias e amistosos passados do Grêmio. Mas o Tricolor conseguiu alegrar meu domingo (12) com a boa vitória diante do Cruzeiro.

Já destrinchamos algumas das boas notícias que tivemos no amistoso, como Villasanti, Kannemann e Nardoni pisando na área. Mas talvez o mais importante seja ter tirado a impressão ruim que os outros amistosos da intertemporada deixaram.

Criticamos a escolha do clube em "vender" os jogos preparatórios, o que levou a equipe a encarar viagens e desgastes em meio a um calendário que já é muito apertado. Mas o sentimento com que fiquei é de que a vitória conseguiu amenizar a situação e trouxe um pouco mais de confiança para o torcedor na semana de retorno aos gramados.

Reforços

Depois da partida contra o Cruzeiro, Luís Castro falou abertamente sobre o novo reforço, Jovane Cabral, meia-atacante que disputou a Copa do Mundo pela seleção de Cabo Verde. Trata-se de uma aposta criativa, ao meu ver.

Não tem um currículo brilhante em sua carreira, estava, inclusive, sem clube. Mas fez parte de uma campanha bonita de uma seleção que virou a queridinha do Mundial. Achei válido. Tomara que ajude.

Eduardo Gabardo também trouxe a informação que o Grêmio está negociando com o zagueiro argentino Matías Moreno para substituir Viery. Tem 22 anos e estava no Levante, da Espanha.

Ainda estamos muito longe de apresentar um futebol confiável para o torcedor, mas é muito bom ver que o Tricolor está se mexendo no mercado. Na próxima sexta-feira (17) já temos jogo valendo e precisamos vencer.