Queki

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Voz da torcida Tricolor na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Jornalista há mais de quinze anos e apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Grêmio.

Problemas
Opinião

Amistosos do Grêmio escancaram erro de planejamento e de avaliação

Clube deixou de lado a preparação técnica e priorizou as receitas em amistosos marcados

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