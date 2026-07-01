Queki

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Voz da torcida Tricolor na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Jornalista há mais de quinze anos e apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Grêmio.

Alerta
Opinião

A Copa está desopilando a minha cabeça, mas ainda assim é difícil não se preocupar com o Grêmio

Mundial ajuda a distrair a torcida, mas a ainda é grande o medo com os movimentos feitos pelo Tricolor

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