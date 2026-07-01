A Copa está desopilando a minha cabeça, mas ainda assim é difícil não se preocupar com o Grêmio

Time de Luís Castro não mostrou evolução em amistoso contra o Cascavel. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Estive de folga no final de semana, e os conteúdos de Copa do Mundo acabaram tomando conta por aqui, mas é inevitável não comentar a rotina do Grêmio neste precioso período de treinamentos.

O amistoso diante do Cascavel, no Paraná, certamente arrepiou os cabelos da gremistada. Afinal, já faz um tempo que o Tricolor está em preparação para retornar aos gramados, e a impressão que ficou é que não existiu evolução, ainda mais diante de um time tão frágil e que nem sequer foi titular.

Luís Castro comentou que o resultado era o de menos, e eu concordo com ele. Amistoso é teste, oportunidade de entrosamento e avaliações. Mas o que se viu em campo foi um time arrastado e com muitas dificuldades defensivas. O Grêmio perdeu qualidade em relação ao jogo contra o Corinthians, o último antes da parada da Copa, e dá sinais de que o restante da temporada será de muito sofrimento.

Meu medo era perder esse tempo raro de parada com uma comissão técnica que não nos passa confiança. Porém, a direção mostra convicção no trabalho, e ele precisa aparecer.

O Grêmio volta antes de todo mundo no Brasileirão, diante do Mirassol, fora de casa. Será um jogo importantíssimo para se afastar da zona de rebaixamento. Depois, terá altitude pela Sula, e aí o bicho volta a pegar novamente.

Mercado tricolor

Em relação às movimentações de mercado, confesso que prefiro apostar em jovens promessas do futebol brasileiro, mesmo que de clubes modestos, do que pagar caro em gringos que não performam. Porém, ainda temo a grande perda de qualidade que tivemos. É preciso contratar.

Sábado (4) tem novo amistoso, dessa vez contra a Chapecoense. Mais uma chance para o time de Luís Castro mostrar o mínimo de evolução.