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Voz da torcida Tricolor na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Jornalista há mais de quinze anos e apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Grêmio.

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A boa notícia da semana do Grêmio

Depois de grave lesão, Marlon volta aos treinamentos

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