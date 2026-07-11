A boa notícia da semana do Grêmio

Lateral esquerdo está prestes a voltar aos gramados Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Se a gente passou a semana inteira falando das preocupações do Grêmio, ao menos uma boa notícia nesta reta final de semana. Marlon voltou aos treinamentos com o grupo no CT Luiz Carvalho. Claro que ainda não a pleno, pois existe uma certa limitação e cuidado, principalmente em relação ao contato de impacto com outros atletas. Mas a grande notícia é que seu retorno está próximo depois da grave lesão sofrida diante do jogo contra o Vitória, na Arena, no dia 19 de março.

A expectativa mais conservadora é que o lateral volte no próximo mês, em agosto, mas há uma possibilidade e desejo que Marlon esteja à disposição da comissão técnica para a partida diante do Fluminense, no dia 26 de julho.

Eu estava na arquibancada da Arena quando tudo aconteceu e confesso pra vocês que a cena vista em campo me passava até mesmo uma impressão de afastamento do futebol, de tão impactante que foi. Mas graças a Deus, foi mais susto do que de fato algo muito grave e Marlon está voltando, ao meu ver, em tempo recorde.

Pedrinho assumiu uma baita responsabilidade ao substituir Marlon no time titular e foi muito bem. Foi mais um jovem que caiu em uma fogueira e conseguiu deixar uma boa impressão, certamente vai continuar nos ajudando. Mas é nítido que Marlon, além de bom jogador, também é uma liderança dentro de campo. A impressão que tenho é que desde a sua saída, o time perdeu muita entrega.

Sua volta será muito bem-vinda!