Vou ter paciência com a recuperação do Neymar

Neymar ainda é uma referência para a Seleção Brasileira. MAURO PIMENTEL / AFP

Eu sei que esse assunto é um dos mais polêmicos antes, durante e será também depois da Copa do Mundo, independentemente do resultado. A convocação de Neymar dividiu opiniões nas redações e mesas de bar do Brasil inteiro.

Agora, a dúvida da sua real condição física é o que movimenta o debate. Eu fui a favor da convocação. Penso que, mesmo não sendo mais aquele jogador que vimos, ele ainda é uma referência para a nossa Seleção. Na ausência de figuras identificadas, ele cumpre esse papel.

A expectativa é que ele ficasse pronto para o jogo de sexta-feira (19), diante do Haiti, mas essa possibilidade está cada vez mais remota, e aí o questionamento da sua convocação volta a repercutir.

Não sei a opinião de quem lê esta coluna, mas eu vou ter paciência com a sua recuperação. De nada adianta acelerar um processo apenas para provar tese.

Há quem diga que é injusto com Wesley, que foi cortado por lesão. Eu consigo entender quem pensa assim, mas não dá para colocar os dois na mesma frase e no mesmo grau de importância.

Inconfiável

A estreia do Brasil foi um tapa na nossa cara, um choque de realidade de que o time não passa confiança alguma e é justamente por isso que, pra mim, Neymar ainda é necessário. Eu realmente ainda confio em algum lampejo de genialidade do camisa 10 e acho que ele pode nos ajudar em algum momento.