Se já estava difícil com Arthur no Grêmio, agora então...

Duda Fortes / Agencia RBS

Confesso para vocês que não sei nem descrever o meu sentimento com a notícia de que Arthur não vai permanecer no Grêmio. É um misto de raiva, indignação, tristeza e, acima de tudo, medo.

Estava na cara que isso ia acontecer, afinal, o torcedor não via nenhuma movimentação concreta além de discursos vazios.

Primeiro de tudo, é preciso dizer que Arthur é (ou era) um dos melhores jogadores do time. Basta olhar para o campo e ver que o Grêmio é um com ele e outro sem ele. Não há substitutos à altura no elenco hoje, muito menos no mercado com o "poder" financeiro que o clube pode pagar.

Mesmo com um discurso de "travessia" e "ano de reconstrução", a direção do Grêmio gastou mais de R$ 100 milhões em reforços que até agora não performaram o esperado.

Nardoni, o provável substituto de Arthur agora, custou mais de US$ 8 milhões e não teve uma partida confiável até o momento. Ou seja, não foi por falta de dinheiro, foi por falta de planejamento, de profissionalismo e, talvez, de conhecimento.

O Grêmio trabalha há anos com o modus operandi de deixar tudo para o jogador resolver. Quer jogar aqui? Se libera do clube que você tem contrato e depois a gente negocia. Até duas semanas atrás, Arthur ainda não tinha nem uma proposta formal do clube. Que interesse é esse na sua permanência?

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É bem verdade que talvez também tenha faltado sensibilidade ao jogador na pedida salarial, afinal, o momento financeiro do clube é delicadíssimo e não podemos fazer (mais) loucuras financeiras.

No fim, quem perde é o Grêmio e o torcedor que, ao que tudo indica, vai passar mais um ano brigando para que não aconteça o pior.

Oremos.