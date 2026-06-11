O Grêmio não tem margem pra erro na próxima janela de transferências

Diretor executivo Paulo Pelaipe terá a missão de formatar o time para o segundo semestre. Duda Fortes / Agencia RBS

Que a gente vai perder atletas na próxima janela de transferências, isso todo mundo já está ciente. Viery é o ficha 1 da lista para ser vendido. Gabriel Mec também é uma possibilidade. Esses dois são os grandes nomes para equilibrar as finanças do clube nesta metade do ano.

Mas além das vendas, o Grêmio deve fazer uma nova limpa no vestiário assim como foi no início de janeiro, quando saíram mais de 15 atletas. Diante de todas essas especulações, o torcedor deve se perguntar, se os primeiros seis meses do ano já foram difíceis com o plantel que temos, como vai ser o restante da temporada?

Não sei vocês, mas eu tenho muito medo dessa reformulação, apesar de achar necessária. E é justamente por isso que não consigo enxergar margem para erros na próxima janela de transferências. Já erramos demais no início do ano. É surreal pensar que o Grêmio investiu mais de 100 milhões de reais para montar um time que, até então, não se mostra confiável.

A direção gremista pensou grande ao trazer Luis Castro, Weverton, Tetê, Nardoni, entre outros nomes. Mas, convenhamos, apenas o goleiro gremista foi quem realmente desempenhou o esperado.

É inadmissível pensar que pagamos 8 milhões de dólares em Juan Nardoni e hoje contamos as moedas para tentar permanecer com Arthur, um dos melhores jogadores do time. Aliás, vale dizer que as notícias que envolvem o volante não são nada boas.

Perder Viery, Gabriel Mec e não conseguir manter Arthur será um soco no estômago do gremista, que teme passar mais um ano brigando na parte debaixo da tabela.

O Grêmio não tem mais margem para errar neste segundo semestre.