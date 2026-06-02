O Grêmio é maior do que qualquer pauta política

Celso Rigo é um dos principais apoiadores financeiros do Grêmio há décadas. Camila Hermes / Agencia RBS

Antes de qualquer coisa, preciso dizer que esta não é uma coluna que defende qualquer tipo de posição política, seja ela qual for. Meu espaço aqui é pra falar de futebol e, principalmente, do Tricolor. Se você é de direita ou de esquerda, para mim, tanto faz. E, para o Grêmio, que se intitula o Clube de Todos, também deveria ser.

Um vazamento de áudio do empresário Celso Rigo, um dos principais apoiadores financeiros do clube, trouxe algumas preocupações.

Celso Rigo começa o áudio explicando os motivos por manter Luís Castro no comando do Grêmio. Para ele, o treinador tem feito um trabalho espetacular na base, que vai render frutos na próxima janela.

Segundo ele, "a situação (financeira) é caótica", é necessário enxugar a folha urgentemente e precisou injetar alguns milhões do próprio bolso no clube para conseguir manter as finanças em dia. Para Rigo, vai ser um ano de sobrevivência.

Até aí tudo bem, acredito que o gremista tenha uma noção do cenário atual do clube, visto que até agora, início de junho, ainda não temos nem patrocínio máster, o que certamente mexe nos cofres.

O problema é quando o empresário expõe uma opinião um tanto quanto polêmica ao definir o perfil de um treinador para o clube. No áudio, ele cita que Roger e Tite são treinadores sem fundamento por serem "esquerdões". Entenda, Celso Rigo pode e deve ter o direito de expressar sua visão política livremente.

O que não pode acontecer é que isso seja utilizado como critério para definir quem pode ou não trabalhar no Grêmio, com base em posicionamentos políticos, crenças religiosas ou quaisquer outras convicções pessoais.