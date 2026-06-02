O Grêmio é maior do que qualquer pauta política

Antes de qualquer coisa, preciso dizer que esta não é uma coluna que defende qualquer tipo de posição política, seja ela qual for. Meu espaço aqui é pra falar de futebol e, principalmente, do Tricolor. Se você é de direita ou de esquerda, para mim, tanto faz. E, para o Grêmio, que se intitula o Clube de Todos, também deveria ser.
Um vazamento de áudio do empresário Celso Rigo, um dos principais apoiadores financeiros do clube, trouxe algumas preocupações.
Celso Rigo começa o áudio explicando os motivos por manter Luís Castro no comando do Grêmio. Para ele, o treinador tem feito um trabalho espetacular na base, que vai render frutos na próxima janela.
Segundo ele, "a situação (financeira) é caótica", é necessário enxugar a folha urgentemente e precisou injetar alguns milhões do próprio bolso no clube para conseguir manter as finanças em dia. Para Rigo, vai ser um ano de sobrevivência.
Até aí tudo bem, acredito que o gremista tenha uma noção do cenário atual do clube, visto que até agora, início de junho, ainda não temos nem patrocínio máster, o que certamente mexe nos cofres.
O problema é quando o empresário expõe uma opinião um tanto quanto polêmica ao definir o perfil de um treinador para o clube. No áudio, ele cita que Roger e Tite são treinadores sem fundamento por serem "esquerdões". Entenda, Celso Rigo pode e deve ter o direito de expressar sua visão política livremente.
O que não pode acontecer é que isso seja utilizado como critério para definir quem pode ou não trabalhar no Grêmio, com base em posicionamentos políticos, crenças religiosas ou quaisquer outras convicções pessoais.
A arquibancada da Arena é formada por bolsonaristas, lulistas, brizolistas e por gente que sequer gosta de política. Celso Rigo é um cara de diversos serviços prestados ao clube desde os anos 1990. É um grande gremista e certamente vai entender que é justamente essa pluralidade que torna o Grêmio tão grande: um clube diverso, popular e de todos.