Queki

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Voz da torcida Tricolor na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Jornalista há mais de quinze anos e apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Grêmio.

Aqui é Brasil
Opinião

No sufoco, mas de virada!

Jogo duríssimo, longe de ser brilhante, mas a nossa camisa é pesada demais 

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