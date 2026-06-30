No sufoco, mas de virada!

Ancelotti bancou e Casemiro fez o gol de empate. Paul Ellis / AFP

Ainda estou tentando recuperar meu coração depois desta vitória de virada do Brasil diante do Japão. Passei o dia nervosa e lembrando de todas as videntes que disseram que o Brasil faria o fiasco de cair nesta fase para os japoneses. Graças a Deus, elas estavam erradas.

Não foi um jogo fácil, aliás, bem longe disso. Foi um primeiro tempo nervosíssimo, que tivemos a bola, mas erramos demais. Em um desses erros, saiu o gol do Japão. Bobeada demais do Danilo e o Casemiro, que já tinha um cartão amarelo, só acompanhou o jogador japonês.

Aliás, Casemiro foi o mais criticado da primeira etapa, foi terrível a sua atuação, mas é por essas que o Ancelotti é técnico e eu apenas uma torcedora. O homem bancou e ele fez o gol de empate.

No segundo tempo, o Brasil voltou querendo, com ímpeto e com aquele sentimento de que não perderíamos essa classificação. Marcamos em cima, pressionamos e, mesmo que por vezes eles tivessem uma linha de seis, conseguimos furar o bloqueio.

Jogo duríssimo, longe de ser brilhante, mas a nossa camisa é pesada demais! Seria um fiasco histórico cair pro Japão nos 16 avos, mancharia nossa historia. Mas a nossa camisa não deixou que isso acontecesse.

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