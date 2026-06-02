Não vai ser uma parada de Copa tranquila para o Grêmio

Luís Castro teve sua permanência assegurada pela direção gremista. Geison Lisboa / Agência RBS

Se tinha algum gremista pensando em focar apenas na torcida pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo, eu sinto em dizer que, ao que tudo indica, não vai ser uma parada tranquila. Talvez para os jogadores, que estão em férias neste exato momento. Mas eu não tenho dúvida que nós, torcedores, vamos ter motivos para ficarmos aflitos.

No primeiro dia útil após a partida do sábado, o Grêmio anunciou a saída do então vice de futebol Antônio Dutra Jr, o mesmo que deu entrevista coletiva após a derrota para o Corinthians bancando a permanência de Luís Castro.

Na nota divulgada pelo clube, Dutra teria pedido desligamento por questões pessoais. Ele vai se manter no conselho de administração, mas deixa o futebol. No seu lugar, assume Rafael Lima, que até então era diretor de futebol.

Vai ficar com Rafael agora a missão de manter Arthur em Porto Alegre e liderar a próxima janela de transferências, que não pode ser nem de perto parecida com a última, no qual gastamos muito e tivemos pouquíssimo retorno no time.

Aliás, a direção está comprando uma briga extremamente perigosa ao manter Luís Castro como treinador. É preciso ter muita convicção neste trabalho para manter algo que, em campo, ninguém está vendo evolução a não ser quem comanda o clube atualmente.