Queki

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Voz da torcida Tricolor na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Jornalista há mais de quinze anos e apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Grêmio.

Paixão Tricolor
Opinião

Não me faça ter saudades do Grêmio, Ancelotti!

Estreia do Brasil diante do Marrocos foi frustrante

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