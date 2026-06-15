Não me faça ter saudades do Grêmio, Ancelotti!

Carlo Ancelotti fez sua estreia com o Brasil em Copa do Mundo JEWEL SAMAD / AFP

Eu juro que estava comemorando a "folguinha" pra cabeça que o Grêmio me daria no período de Copa do Mundo, mas bastou o Brasil entrar em campo pra que eu tivesse gatilhos de um futebol bem aquém do que já foi.

Vamos combinar, foi um desempenho bastante pobre da nossa Seleção. Tudo bem que era o duelo mais difícil do grupo, logo de cara pegamos o Marrocos, que atualmente é uma pedreira. Mas ainda assim, era o Marrocos.

O Brasil não funcionou coletivamente. O primeiro tempo beirou o constrangedor. Parecia um time desencontrado, com um meio-campo perdido, sem conseguir saber o que fazer com a bola. Lembrou muito o Grêmio, ainda mais quando o adversário trabalhava a bola na nossa zona do campo com a maior tranquilidade.

Ibañez não funcionou na lateral, parecia afobado, errando passes. Não tem características ofensivas, afinal, é um zagueiro improvisado. Mas foi Casemiro quem mais me decepcionou. Ele deveria tomar conta do nosso meio e talvez tenha sido o que mais errou passes no jogo.

Quando Marrocos abriu o placar, eu juro que imaginei o pior. Mas ainda bem que, na individualidade, o Brasil ainda tem suas joias. Vini Jr. assumiu a responsa! E é exatamente dele quem eu espero! Um golaço com raiva pra empatar o jogo. Tivemos chances de virar e também até mesmo de perder. Mas entre trancos e barrancos, o empate até que ficou de bom tamanho.

Não entendi por qual motivo Endrick ficou no banco. Espero que o Ancelotti reveja isso para os próximos jogos. Assisti a Holanda e Japão, possíveis adversários do Brasil na próxima fase e tenho total convicção que se jogarmos como na estreia, vamos ficar pelo caminho.

Não me faça ter saudades do Grêmio, Carlo!